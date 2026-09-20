A Camilo Vargas le hicieron un golazo de taco en Atlas 1-1 Pumas por la Liga MX; quedó quieto

Pumas, cuya portería es ocupada por el costarricense Keylor Navas, igualó este sábado 1-1 con Atlas, que dirige el argentino Hernán Crespo, en partido de la novena jornada del torneo Apertura mexicano.

Ángel Azuaje puso en ventaja a Pumas, pero el portugués Luis Leite dejó todo igual.

El panameño Adalberto Carrasquilla dejó a Pumas con 10 en la segunda mitad.

🤯🇲🇽 El Gol de ESCORPIÓN de Ángel Azuaje al Atlas, es su primer gol en primera división.



Si como leyeron, GOL DE ESCORPIÓN 🤯 pic.twitter.com/bAEoGyRQ1S — Mike (@BlueCFM_) September 19, 2026

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Pumas se adelantó en el minuto 23 tras un córner aprovechado con un golpe de tacón que dejó sin opciones al arquero colombiano, Camilo Vargas.



El local intensificó su ofensiva en busca del empate y lo consiguió en tiempo agregado gracias a un potente disparo del portugués Leite.

Camilo Vargas, arquero colombiano del Atlas FC - Foto: Atlas Oficial

En el segundo tiempo el partido se mantuvo intenso, con llegadas en ambas porterías, pero sin puntería por parte de los atacantes.

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También el sábado San Luis venció por 3-1 a Necaxa.