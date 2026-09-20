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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Camilo Vargas le hicieron un golazo de taco en Atlas 1-1 Pumas por la Liga MX; quedó quieto

A Camilo Vargas le hicieron un golazo de taco en Atlas 1-1 Pumas por la Liga MX; quedó quieto

Cuando trasncurría el minuto 23, en el estadio Jalisco, una pelota quieta cambió todo, luego de que Ángel Azuaje le anotara de 'escorpión' a Camilo Vargas.

Por: EFE
Actualizado: 20 de sept, 2026
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Camilo Vargas, guardameta colombiano de Atlas, en el partido contra Pumas por la Liga MX
Camilo Vargas, guardameta colombiano de Atlas, en el partido contra Pumas por la Liga MX
AFP

Pumas, cuya portería es ocupada por el costarricense Keylor Navas, igualó este sábado 1-1 con Atlas, que dirige el argentino Hernán Crespo, en partido de la novena jornada del torneo Apertura mexicano.

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Ángel Azuaje puso en ventaja a Pumas, pero el portugués Luis Leite dejó todo igual.

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Pumas se adelantó en el minuto 23 tras un córner aprovechado con un golpe de tacón que dejó sin opciones al arquero colombiano, Camilo Vargas.

El local intensificó su ofensiva en busca del empate y lo consiguió en tiempo agregado gracias a un potente disparo del portugués Leite.

Camilo Vargas Atlas FC
Camilo Vargas, arquero colombiano del Atlas FC - Foto:
Atlas Oficial

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En el segundo tiempo el partido se mantuvo intenso, con llegadas en ambas porterías, pero sin puntería por parte de los atacantes.

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También el sábado San Luis venció por 3-1 a Necaxa.

Camilo Vargas Atlas FC
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