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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Miguel Borja y el gesto en su celebración de gol contra Chivas que da de qué hablar en México

Miguel Borja y el gesto en su celebración de gol contra Chivas que da de qué hablar en México

Figura con su doblete, en el empate 2-2 de América frente a Guadalajara, el delantero colombiano, Miguel Borja, también protagonizó un cruce con un rival.

Por: AFP
Actualizado: 20 de sept, 2026
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Miguel Borja, delantero colombiano de América de México, anotó doblete contra Chivas de Guadalajara
Miguel Borja, delantero colombiano de América de México, anotó doblete contra Chivas de Guadalajara
Twitter de América de México

Con un doblete salvador del colombiano, Miguel Borja, el América empató 2-2 con el Guadalajara el sábado en el clásico nacional, jugado en un estadio Azteca pletórico por la novena jornada del torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano.

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Las Chivas del Guadalajara, dirigidas por el argentino Gabriel Milito, se mantuvieron en segundo lugar con 18 puntos, uno menos que el líder Toluca que el domingo enfrentará al Santos.

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Las 'Águilas' del América del entrenador uruguayo Guillermo Almada siguen en tercer lugar con 17 unidades y un partido pendiente.

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"La verdad, hicimos más méritos para el rival, el primer tiempo nos costó y en el segundo nos pudimos haber llevado el partido, por más que Chivas es un equipo complicado", dijo Almada.

Bryan "El Cotorro" González hizo el 1-0 para el Rebaño con una palomita al minuto 32.

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Al 45'+2, el defensa americanista Miguel Vázquez concedió el 2-0 en su intento de evitar un remate de Ricardo Marín a bocajarro.

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Miguel Borja entró de cambio al 66' para convertirse en héroe ante 72.900 espectadores. El Colibrí marcó el 2-1 al 71' con una tijera espectacular, con asistencia del uruguayo Brian Rodríguez.

"Después del primer gol de Borja, que fue un gol magnífico, no pudimos tener el control que tuvimos en el primer tiempo. Ese golazo fue un envión para ellos y se metieron el partido. Se nos escaparon tres puntos y nos queda un sabor amargo", dijo Milito.

Miguel Borja anotó un golazo de chilena con América de México contra Chivas de Guadalajara
Miguel Borja anotó un golazo de chilena con América de México contra Chivas de Guadalajara
Twitter de América de México

Tres minutos después, Miguel Borja firmó el 2-2 a pase del capitán Henry Martín.

Milito vio cómo se le esfumó su tercer triunfo al hilo ante las Águilas.

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A pesar del memorable empate, el América alargó a ocho partidos su racha sin ganar en clásicos.

Miguel Borja anotó un golazo de chilena con América de México contra Chivas de Guadalajara
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