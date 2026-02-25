La respuesta que decepcionó a Benfica y Gianluca Prestianni, a horas de partido contra Real Madrid

El comité de apelación de la UEFA ha informado este miércoles de que ha desestimado el recurso interpuesto por el Benfica contra la suspensión provisional impuesta por el Comité de Ética y Disciplina al argentino Gianluca Prestianni tras los supuestos insultos racistas al brasileño Vinicius en el partido de ida de la eliminatoria de acceso a octavos de la Liga de Campeones.

De esta forma Prestianni no podrá jugar esta tarde con el Benfica en el estadio Bernabéu en el duelo de vuelta de esa fase, ya que, según la UEFA, el jugador "seguirá suspendido provisionalmente durante el próximo partido de la competición de clubes de la UEFA para el que, de otro modo, sería elegible", agrega la UEFA.

El pasado lunes Gianluca Prestianni fue suspendido provisionalmente por el Comité de Ética y Disciplina de la UEFA.

La decisión se adoptó después del nombramiento de un inspector de ética y disciplina "para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio" durante el choque disputado en Lisboa el 17 de febrero, y a petición de este, el Comité de Disciplina, "con un informe provisional", decidió suspender provisionalmente al benfiquista, a la espera de tomar una decisión definitiva.



Los incidentes se iniciaron poco después de que Vinicius marcara y celebrara con un baile, junto al banderín de córner y mostrando su camiseta, el único tanto del partido (0-1), en el minuto 49, y denunciara, visiblemente molesto, un insulto racista ('mono') por parte de Prestianni, que se había tapado la boca con la camiseta para decirle algo.

Publicidad

El árbitro francés François Letexier aplicó el protocolo anti racismo y el partido, en el que también hubo lanzamiento de objetos desde la grada al campo, estuvo detenido durante unos ocho minutos tras el amago hecho por Vinicius y otros jugadores merengues como Kylian Mbappé de abandonar el campo, en medio de las crispación de los futbolistas de uno y otro equipo.

La decisión de Letexier siguió la normativa de la UEFA al no haber escuchado ni el ni ningún miembro del equipo arbitral el supuesto insulto. De haberlo hecho el infractor debería haber visto la tarjeta roja, de acuerdo a las reglas del juego de la (IFAB) International Football Board (regla 12).

Publicidad

Finalmente el encuentro pudo reanudarse, aunque de manera enrarecida, y concluyó con triunfo del conjunto de Álvaro Arbeloa por 0-1, aunque el centro de atención de medios y protagonistas fue el incidente, que provocó numerosas reacciones en todo el mundo en contra del racismo y el apoyo del Benfica hacia su futbolista.