Partidos de Champions League HOY; a qué hora y en dónde verlos EN VIVO POR TV, en Colombia

Este miércoles 25 de febrero, la Champions League le da continuidad a los partidos de vuelta, en la fase eliminatoria de ‘Play-Off’.

A falta de cuatro cupos por definirse, para los octavos de final; Real Madrid, Benfica, Atalanta, Borussia Dortmund, Juventus, Galatasaray, PSG y Mónaco buscarán avanzar de fase, en su intención de encaminarse hacia la ‘orejona’.

¿A qué hora y por dónde ver EN VIVO HOY los partidos de Champions League?

Atalanta vs. Borussia Dortmund (12:45 p.m.)

Está en decadencia el fútbol italiano, cuyo campeonato era la referencia mundial y atraía a las grandes estrellas el fútbol durante décadas, queda reflejado también a nivel de la selección nacional, tetracampeona del mundo pero ausente en los últimos dos Mundiales y que debe pasar por el repechaje para intentar estar el próximo verano en Norteamérica.



Con el actual campeón de la Serie A, Nápoles, eliminado en la primera fase, la presencia de un equipo italiano en octavos de final de la Liga de Campeones pasa forzosamente por una remontada.

Y es que, complicada la tiene Atalanta, que este miércoles debe remontar al Borussia Dortmund un 2-0; caída en el encuentro de ida.

Este partido se disputará a las 12:45 p.m. (hora colombiana) y tendrá la transmisión de ESPN y Disney + Premium.

Juventus vs. Galatasaray (3:00 p.m.)

De la mano de Dávinson Sánchez y Yáser Asprilla, el conjunto turco volverá a la acción, pero ahora en territorio italiano, para finiquitar su paso a los octavos de final. Y es que, el cuadro de los colombianos ganó 5-2 en el encuentro de ida, haciendo respetar su localía.

Para el infortunio de la Juventus; el único representante 'cafetero', que es Juan David Cabal, se hizo expulsar en Turquía. Por esta misma razón, no podrá estar en el partido de este miércoles, en el que los de Turín deberán marcar mínimo tres goles de diferencia para llevar la definición al punto de penal.

Este encuentro se disputará a las 3:00 p.m. (hora colombiana) y tendrá transmisión de ESPN 5 y Disney + Premium.

PSG vs. Mónaco (3:00 p.m.)

Ante su afición en el Parque de los Príncipes, el vigente campeón de Europa necesitará de su mejor versión para aguantar el resultado y evitar una deshonrosa eliminación ante el 8º de la Ligue 1.

Algo que no ocurrió el pasado martes cuando el PSG sufrió contra el Mónaco, durante los primeros minutos del juego. Sin embargo, tras una lúcida actuación, los parisinos lograron quedarse con el triunfo, ganando 3-2 en el encuentro de ida.

Este encuentro se disputará a las 3:00 p.m. (hora colombiana) y tendrá transmisión de ESPN 2 y Disney + Premium.

Real Madrid vs. Benfica (3:00 p.m.)

Este miércoles Real Madrid defenderá el triunfo obtenido en Lisboa frente al Benfica (1-0).

Ausente Mourinho, expulsado en la ida, en lo que podía haber sido su regreso al estadio Bernabéu, buena parte del interés en el templo merengue iba a estar centrada en Gianluca Prestianni, acusado por Vinícius de insultos racistas en Lisboa; pero la UEFA anunció este lunes la suspensión provisional del joven delantero argentino de 20 años.

Estas dos ausencias deberían rebajar la tensión en el Bernabéu y permitir al Real Madrid concentrarse en un único objetivo: certificar el pase a los octavos.

Este encuentro está estipulado iniciar a las 3:00 p.m. y tendrá la transmisión de ESPN y Disney + Premium.