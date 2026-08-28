Johan Mojica y Getafe, listos para la fase de liga en la Conference League: acá sus rivales

El Ajax y el Brighton serán los adversarios más exigentes del Getafe en su regreso a la Conference League, según deparó el sorteo de la fase liga celebrado este viernes 28 de agosto en Mónaco. Recordemos que en la escuadra española milita el lateral colombiano, Johan Mojica.
Los otros rivales del Getafe en el certeman 'copero' del 'viejo continente
Además, el sorteo también emparejó al conjunto 'azulón' con el Lugano de Suiza, el Inter Escaldes de Andorra, el Iberia Tbilisi de Georgia y el Union Craiova de Rumania.
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El Getafe recibirá en el Coliseum al Brighton, Lugano e Inter Escaldes, mientras que visitará al Ajax, Union Craiova e Iberia Tbilisi.
El equipo dirigido por José Bordalás alcanzó la fase liga de la Conference League después de eliminar al Partizán por un resultado global de 4-3 y participará por cuarta vez en su historia en una competición europea, después de hacerlo en las temporadas 2007-2008, 2010-2011 y 2019-2020.
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La UEFA, de acuerdo con la información oficial sobre el sorteo, publicará, como muy tarde el domingo 30 de agosto, el calendario completo de la fase liga, con el orden de los partidos y sus horarios. Las seis jornadas se disputarán los días 15 y 22 de octubre; 5 y 26 de noviembre; y 10 y 17 de diciembre.
👣🇪🇺 Aquí comienza el camino.— Getafe C.F. (@GetafeCF) August 28, 2026
✅ 𝐂𝐎𝐍𝐅𝐈𝐑𝐌𝐀𝐃𝐎𝐒 nuestros rivales en la fase liga de @Conf_League. pic.twitter.com/s9Boiwsdl6