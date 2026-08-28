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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Johan Mojica y Getafe, listos para la fase de liga en la Conference League: acá sus rivales

Johan Mojica y Getafe, listos para la fase de liga en la Conference League: acá sus rivales

Este viernes se llevó a cabo el sorteo de la fase de liga de la Conference League, mismo en el que el Getafe donde milita Johan Mojica, conoció a los adversarios que tendrá en esta fase.

Por: EFE
Actualizado: 28 de ago, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Johan Mojica en la formación titular del Getafe en duelo de la fase de 'play-offs' de la Conference League.
Johan Mojica en la formación titular del Getafe en duelo de la fase de 'play-offs' de la Conference League.
Foto oficial del Getafe

El Ajax y el Brighton serán los adversarios más exigentes del Getafe en su regreso a la Conference League, según deparó el sorteo de la fase liga celebrado este viernes 28 de agosto en Mónaco. Recordemos que en la escuadra española milita el lateral colombiano, Johan Mojica.

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Además, el sorteo también emparejó al conjunto 'azulón' con el Lugano de Suiza, el Inter Escaldes de Andorra, el Iberia Tbilisi de Georgia y el Union Craiova de Rumania.

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El Getafe recibirá en el Coliseum al Brighton, Lugano e Inter Escaldes, mientras que visitará al Ajax, Union Craiova e Iberia Tbilisi.

Johan Mojica fue gran figura con Getafe frente al Partizán en juego de 'play-offs' de la Europa League.
Johan Mojica fue gran figura con Getafe frente al Partizán en juego de 'play-offs' de la Europa League.
Foto oficial del Getafe

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El equipo dirigido por José Bordalás alcanzó la fase liga de la Conference League después de eliminar al Partizán por un resultado global de 4-3 y participará por cuarta vez en su historia en una competición europea, después de hacerlo en las temporadas 2007-2008, 2010-2011 y 2019-2020.

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La UEFA, de acuerdo con la información oficial sobre el sorteo, publicará, como muy tarde el domingo 30 de agosto, el calendario completo de la fase liga, con el orden de los partidos y sus horarios. Las seis jornadas se disputarán los días 15 y 22 de octubre; 5 y 26 de noviembre; y 10 y 17 de diciembre.

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