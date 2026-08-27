La Selección Colombia femenina ya inicia su preparación para el Mundial 2027; noticia de última hora

La selección Colombia jugará dos partidos amistosos en noviembre próximo contra su par de Australia en Canberra como parte de su preparación para el Mundial Femenino de Brasil 2027, informó este jueves la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

"La Selección Colombia Femenina de Mayores se alista para iniciar su calendario de preparación para lo que será la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2027. Las dirigidas por Angelo Marsiglia visitarán la ciudad de Canberra en noviembre para disputar una inédita serie de dos partidos contra Australia", indicó de entrada FCF en un comunicado.

Sumado a eso, la Federación Colombiana de Fútbol se refirió a los dos juegos, dando detalles de las fechas, horarios y más: "El primer partido de la serie se disputará en el GIO Stadium de Canberra el sábado 28 de noviembre a las 7:40 p.m.; mientras que la sede del segundo encuentro será anunciada próximamente", detalló la FCF en un comunicado.

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Cabe destacar, queel encuentro del 28 de noviembre será el segundo partido entre ambos equipos, tras el disputado el 26 de febrero pasado en Estados Unidos por el torneo amistoso She Believes Cup, en el que las suramericanas se impusieron por 2-1 con anotaciones de las delanteras Wendy Bonilla y Catalina Usme.



"Actualmente, ambos equipos buscarán dejar una buena impresión y tomar impulso de cara a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027", agrega la información.

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Las colombianas llegan motivadas a este amistoso tras haber conseguido su clasificación al Mundial en junio pasado al ganar invictas la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol con 20 puntos, dos más que Argentina, que fue segunda.

Las australianas, entre tanto, clasificaron a la Copa del Mundo tras ser subcampeonas de la Copa Asiática Femenina al perder la final por 1-0 contra Japón.

De esta manera, se inicia la preparación colombiana de cara a lo que será el certamen mundialista del próximo año.