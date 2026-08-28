Partidos EN VIVO HOY 28 de agosto del 2026: horarios y programación por TV

Este viernes, el calendario futbolero trae el inicio de una nueva temporada en la Bundesliga. El Bayern Múnich, que tiene en sus filas a Luis Díaz, hace su estreno contra el Stuttgart en el Alianz Arena.
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Además, juega el PSG en la Ligue 1, el Sporting Lisboa, que cuenta con Luis Javier Suárez en el fútbol de Portugal, y buenos duelos en la Serie A, la Premier League y en el balompié de Argentina.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 28 de agosto del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
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Partidos EN VIVO HOY, viernes 28 de agosto del 2026:
|Equipos / Evento
|Horario
|Competición
|Canales de Transmisión
|Sorteo de Fase de Liga
|5:00 am
|Europa League
|Disney+ Premium, UEFA TV
|Sorteo de Fase de Liga
|6:00 am
|Conference League
|Disney+ Premium, UEFA TV
|Racing Santander vs. Elche
|12:00 pm
|La Liga EA Sports
|Disney+ Premium, ESPN 4
|Bayern Múnich vs. Stuttgart
|1:30 pm
|Bundesliga
|Disney+ Premium
|Lille vs. Paris Saint-Germain
|1:45 pm
|Francia Ligue 1
|Disney+ Premium, ESPN 3
|AC Milan vs. Venezia FC
|1:45 pm
|Serie A Italiana
|Disney+ Premium, ESPN
|Wrexham vs. Birmingham
|2:00 pm
|Championship
|Disney+ Premium, ESPN 7
|Crystal Palace vs. Manchester City
|2:00 pm
|Premier League
|Disney+ Premium
|Río Ave vs. Sporting CP
|2:15 pm
|Liga Portuguesa
|DGO, DSports 2, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN
|Alavés vs. Villarreal
|2:30 pm
|La Liga EA Sports
|Disney+ Premium, ESPN 4
|Independiente Valle del Cauca vs. Leones
|3:30 pm
|Torneo BetPlay
|Win
|Unión Santa Fe vs. Sarmiento
|5:00 pm
|Primera División Argentina
|Disney+ Premium, Fanatiz
|Boca Juniors vs. Lanús
|7:30 pm
|Primera División Argentina
|Disney+ Premium, ESPN, Fanatiz
|Unión Magdalena vs. Quindío
|8:00 pm
|Torneo BetPlay DIMAYOR
|Win