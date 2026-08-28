Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 28 de agosto del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 28 de agosto del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY viernes 28 de agosto, con el inicio de una nueva temporada en la Bundesliga, hay acción en ligas como Portugal, España y la Premier League. ¡Agéndese!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de ago, 2026
Comparta en:
Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich.
Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich.
Foto oficial del Bayern Múnich.

Este viernes, el calendario futbolero trae el inicio de una nueva temporada en la Bundesliga. El Bayern Múnich, que tiene en sus filas a Luis Díaz, hace su estreno contra el Stuttgart en el Alianz Arena.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Además, juega el PSG en la Ligue 1, el Sporting Lisboa, que cuenta con Luis Javier Suárez en el fútbol de Portugal, y buenos duelos en la Serie A, la Premier League y en el balompié de Argentina.

Últimas noticias

Diego Simeone, DT del Atlético de Madrid, y Julián Álvarez.
Gol Caracol

"Le daremos todo para que se sienta importante"; la promesa de Simeone a Julián Álvarez

Alejandro Domínguez visitando el estadio Metropolitano de Barranquilla.
Gol Caracol

Alejandro Domínguez visitó el 'Metro' y le dio visto bueno para la final de Copa Sudamericana

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 28 de agosto del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Publicidad

Partidos EN VIVO HOY, viernes 28 de agosto del 2026:

Equipos / EventoHorarioCompeticiónCanales de Transmisión
Sorteo de Fase de Liga5:00 amEuropa LeagueDisney+ Premium, UEFA TV
Sorteo de Fase de Liga6:00 amConference LeagueDisney+ Premium, UEFA TV
Racing Santander vs. Elche12:00 pmLa Liga EA SportsDisney+ Premium, ESPN 4
Bayern Múnich vs. Stuttgart1:30 pmBundesligaDisney+ Premium
Lille vs. Paris Saint-Germain1:45 pmFrancia Ligue 1Disney+ Premium, ESPN 3
AC Milan vs. Venezia FC1:45 pmSerie A ItalianaDisney+ Premium, ESPN
Wrexham vs. Birmingham2:00 pmChampionshipDisney+ Premium, ESPN 7
Crystal Palace vs. Manchester City2:00 pmPremier LeagueDisney+ Premium
Río Ave vs. Sporting CP2:15 pmLiga PortuguesaDGO, DSports 2, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN
Alavés vs. Villarreal2:30 pmLa Liga EA SportsDisney+ Premium, ESPN 4
Independiente Valle del Cauca vs. Leones3:30 pmTorneo BetPlayWin
Unión Santa Fe vs. Sarmiento5:00 pmPrimera División ArgentinaDisney+ Premium, Fanatiz
Boca Juniors vs. Lanús7:30 pmPrimera División ArgentinaDisney+ Premium, ESPN, Fanatiz
Unión Magdalena vs. Quindío8:00 pmTorneo BetPlay DIMAYORWin
Santa Fe y Vasco da Gama se enfrentarán en los cuartos de final, de la Sudamericana.
Gol Caracol

Santa Fe vs. Vasco da Gama; días, horas y dónde ver en TV los 'cuartos' de Copa Sudamericana

Weimar Asprilla, arquero de Santa Fe.
Fútbol Colombiano

"Weimar Asprilla es un arquero que te salva partidos; ya no es promesa, es realidad en Santa Fe"

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Partidos hoy

Luis Díaz

Bundesliga

Bayern Munich

Sporting de Lisboa

Luis Javier Suárez

Liga de España

Premier League

Fútbol Colombiano

Liga italiana

Publicidad

Publicidad

Publicidad