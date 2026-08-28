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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A qué hora juega HOY Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Stuttgart y dónde verlo EN VIVO por TV

A qué hora juega HOY Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Stuttgart y dónde verlo EN VIVO por TV

Comienza una nueva temporada en la Bundesliga, y con ello, Luis Díaz regresa a la acción con Bayern Múnich. Los 'bávaros' debutan HOY frente al Stuttgart, en partido que se jugará en el Allianz Arena.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de ago, 2026
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Luis Díaz comienza una nueva temporada con Bayern Múnich en la Bundesliga.
Luis Díaz comienza una nueva temporada con Bayern Múnich en la Bundesliga.
Foto oficial del Bayern Múnich

Bayern Múnich, que tiene como una de sus figuras al colombiano Luis Díaz, inicia este viernes la defensa del título en la Bundesliga frente al Stuttgart. ¡Se viene una nueva temporada en el balompié alemán, y el extremo guajiro espera mostrar todo lo mejor de su fútbol!

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El compromiso, que es válido por la primera jornada, se efectuará en el Allianz Arena, escenario donde los dirigidos por Vincent Kompany confían en empezar con pie derecho, sumar de a tres y darles una alegría a su fiel hincada.

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Para enfrentar al Stuttgart, el director técnico del Bayern Múnich confirmó que Jamal Musiala no estará en el campo de juego, no fue incluido en la convocatoria. Recordemos que el internacional con la Selección Alemania sufrió un par de desvanecimientos en juegos de la pretemporada del club.

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"En general, Jamal (Musiala) se encuentra relativamente bien. Hoy (jueves) participa en el entrenamiento del equipo, pero mañana (viernes) no estará en la convocatoria. Se está adaptando al aumento de la medicación. Volverá al equipo en algún momento. Tomamos la decisión en consulta con los expertos; está evolucionando favorablemente", expresó Kompany en rueda de prensa previo al partido.

Voces de los protagonistas:

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Igualmente, el timonel belga, de 40 años, entregó sus conceptos y análisis del rival a enfrentar en el inicio de la Bundesliga 2026/2027, el Stuttgart.

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"Un partido contra el Stuttgart se parece un poco a un encuentro de la Premier League, muy intenso. Son un equipo que siempre presiona, que siempre busca soluciones futbolísticas. La temporada pasada tuvieron el segundo mejor ataque. No es un mal partido para empezar, tienen un compromiso total con su estilo de juego y su plan", sostuvo.

Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich.
Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich.
Foto oficial del Bayern Múnich.

A qué hora juega HOY Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Stuttgart y dónde verlo EN VIVO por TV

  • Día: viernes 28 de agosto del 2026.
  • Jornada: primera fecha de la Bundesliga 2026/2027.
  • Horario: 1:30 p.m. (Colombia).
  • Estadio: Allianz Arena (Múnich).
  • Transmisión: Espn y Disney+ Premium.
  • ONLINE: www.golcaracol.com

Además, en este portal encontrará un minuto a minuto del partido, las jugadas virales, los golazos y acciones que tengan que ver con Luis Díaz. Adicional a la crónica del juego y las reacciones de los protaonistas.

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