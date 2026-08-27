Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Alejandro Domínguez visitó el 'Metro' y le dio visto bueno para la final de Copa Sudamericana

Alejandro Domínguez visitó el 'Metro' y le dio visto bueno para la final de Copa Sudamericana

El presidente de la Conmebol visitó el escenario deportivo de la ciudad de Barranquilla, que es sede para la final del certamen continental en este año. ¡Quedaron buenas sensaciones!

Por: EFE
Actualizado: 27 de ago, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Alejandro Domínguez visitando el estadio Metropolitano de Barranquilla.
Alejandro Domínguez visitando el estadio Metropolitano de Barranquilla.
Foto: X de @AlejandroChar.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, recibió este jueves en Barranquilla al presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, quien visitó las obras de remodelación del estadio Metropolitano Roberto Meléndez que acogerá la final de la Copa Sudamericana este año.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

"Un honor visitar al presidente Abelardo de la Espriella en el Batallón Paraíso (donde está la sede del nuevo Gobierno). Trabajamos en conjunto en vistas a la Final de la Conmebol Sudamericana en Barranquilla y los desafíos que se vienen. ¡Muy agradecido con la cálida bienvenida!", expresó Domínguez en la red social X.

Franco Fagúndez, delantero de Independiente Santa Fe.
Fútbol Colombiano

Franco Fagundez, figura de Santa Fe; "hace un año estaba con depresión, pero el fútbol es lindo"

Jugadores de Millonarios festejando triunfo contra Llaneros, por la Liga BetPlay.
Fútbol Colombiano

Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Llaneros 0-2 Millonarios

Últimas noticias

Barcelona FC
Gol Caracol

Así quedó la tabla de posiciones en la Liga de España, tras triunfo de Barcelona 2-0 Athletic Bilbao

Santa Fe y Vasco da Gama se enfrentarán en los cuartos de final, de la Sudamericana.
Gol Caracol

Santa Fe vs. Vasco da Gama; días, horas y dónde ver en TV los 'cuartos' de Copa Sudamericana

El encuentro -al que también asistió el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún- ocurrió después de que Domínguez visitara las obras del estadio Metropolitano, que acogerá la final de la Copa Sudamericana el próximo 21 de noviembre.

Publicidad

"¡El Metropolitano de Barranquilla está quedando hermoso! Recorrimos las obras del estadio que se prepara para recibir la gran final de la Conmebol Sudamericana", expresó Domínguez, quien fue acompañado en el recorrido por Jesurún; el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y la ministra del Deporte, Juliana Gutiérrez.

La ampliación del estadio, inaugurado en 1986 y que lleva el nombre de Meléndez, exjugador y exentrenador del Junior de Barranquilla, comenzó el pasado 23 de julio con la instalación de la última grada de la nueva tribuna, y la FCF tiene previsto que finalice antes de la final de la segunda competición de clubes más importante de Sudamérica.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

La Copa Sudamericana 2026 ya tiene definidos los enfrentamientos de los cuartos de final, cuyos partidos de ida se jugarán entre el 8 y 10 de septiembre, mientras que los partidos de vuelta se disputarán la semana siguiente para definir a los cuatro clasificados a las semifinales.

Publicidad

Cabe destacar, que Independiente Santa Fe es el único representante colombiano, que todavía sigue en camino por la disputa de este prestigioso trofeo a nivel sudamericano.

Publicidad

Publicidad

Publicidad