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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / DT del Betis espera "que no haya salidas en el club porque debilitan"; ¿se refirió a Nelson Deossa?

DT del Betis espera "que no haya salidas en el club porque debilitan"; ¿se refirió a Nelson Deossa?

Manuel Pellegrini habló en la previa del juego por Liga de España en la que Betis visitará a Levante, este sábado. El DT chileno confía en “conseguir un plantel competitivo” a la conclusión del mercado de fichajes.

Por: EFE
Actualizado: 28 de ago, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Nelson Deossa, jugador colombiano que milita en el Betis.
Nelson Deossa, jugador colombiano que milita en el Betis.
Foto oficial del Betis

El entrenador del Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, comentó este viernes 28 de agosto, en la previa al partido del sábado de la tercera jornada de LaLiga que les medirá en Valencia al Levante, que espera “conseguir un plantel competitivo” a la conclusión del mercado de fichajes que concluye la próxima semana.

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Pellegrini, en su comparecencia de prensa tras el entrenamiento en la ciudad deportiva verdiblanca, se refirió al "sorteo de Champions League" y al "nivel de equipos que hay”, pese a lo que espera “mantener en cada competición la ambición de llegar lo más arriba posible".

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"Faltan cuatro días y el balance se hará al cierre”, dijo el estratega chileno sobre la formación de su plantilla para este curso, y añadió que desea "que no haya salidas", ya que "siempre debilitan". ¿Se refirió a Nelson Deossa? Aunque hay que agregar queel colombiano manifestó su intención de quedarse, pese a los rumores de salida.

Nelson Deossa, volante colombiano que milita en el Betis.
Nelson Deossa, volante colombiano que milita en el Betis.
Foto oficial del Betis

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Lo cierto es que Pellegrini anunció que el extremo marroquí Ez Abde reintegrará la convocatoria ante el Levante tras su lesión, al contrario que el argentino Giovani Lo Celso, al que aún le “faltan como dos semanas” para reaparecer, lo mismo que el extremo canterano José Antonio Morante, quien también sigue fuera de la citación por lesión .

El técnico santiaguino alabó al último refuerzo, el delantero irlandés Troy Parrott, que debutó el martes en Valencia, de quien había “revisado muchos vídeos” y es un futbolista que proporcionará “potencia en ataque” porque “tiene llegada y gol. Con 'Cucho' Hernández, el ariete colombiano—, serán dos hombres de área importantes”.

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Otro canterano, Pablo García, goleador en Mestalla (0-1), sobre cuya salida existen rumores, es un futbolista al que, según Pellegrini, “le falta un poco de madurez para estar al cien por cien, pero va mejorando cada día” y auguró que “tiene futuro”.

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Estos son los convocados del Betis para visitar al Levante, 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa incluidos:

Diego Simeone, DT del Atlético de Madrid, y Julián Álvarez.
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