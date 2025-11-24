Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jorge Carrascal, cerca de la gloria con Flamengo; lo que necesita para ser campeón en Brasil

Jorge Carrascal, cerca de la gloria con Flamengo; lo que necesita para ser campeón en Brasil

El futbolista colombiano Jorge Carrascal podría levantar el título del Brasileirao este martes, en caso de ganarle a Atlético Mineiro, pero dependiendo de lo que pase en el duelo del Palmeiras.

Por: AFP
Actualizado: 24 de nov, 2025
Jorge Carrascal Flamengo
Jorge Carrascal con el Flamengo
Flamengo Oficial

