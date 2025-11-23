Jorge Carrascal, a 'sacarse la espinita': busca la gloria continental con Flamengo

"Como una revancha personal" y de "sacarse la espinita", así mira Jorge Carrascal la final de la Copa Libertadores 2025 que disputará con Flamengo el próximo sábado. El volante cartagenero busca la 'gloria eterna' en la definición frente a Palmeiras; quiere dejar su legado en este certamen.

Al de Cartagena de Indias se le escapó esa posibilidad cuando milita en River Plate, malestares físicos le impidieron estar en el partido definitivo, y da la casualidad que fue contra el club que hoy en día defiende: el 'mengao'.

Jorge Carrascal celebra gol con Flamengo - Foto: Getty Images

Antes de que ruede el balón en el estadio Monumental de Lima, el popular 'Carrascrack' habló con los medios oficiales de la Conmebol Libertadores y allí dejó su pálpito para lo que se viene contra el 'verdao'.



"La verdad que había tenido la oportunidad de haber jugado antes con River, una final, no pude jugar por circunstancias, estuve enfermo. Esto es una revancha para mí, personal", comenzó diciendo el talentoso de 27 años a las redes oficiales del certamen continental.

Carrascal Guardo habló del significado que tiene una Copa Libertadores, el de levantar un título como este.

"La Libertadores en Latinoamérica, Sudamérica, significa mucho. Es una pasión, algo que nos conmueve y poder conseguirla es un logro súper grande", precisó.

Por último indicó que confía en ganarla con el 'mengao', se quiere sacar esa 'espinita'; dar lo mejor al servicio de su escuadra.

"Cuando tuvimos el 2019 con River, que perdimos precisamente con Flamengo, nosotros veníamos preparándonos bien, yo también estaba muy enfocado y la verdad es que me cayó un resfriado, me puso mal. Es algo mío personal y la verdad es que hoy estoy en Flamengo y la idea es sacarme la espinita que tengo de ganar una Libertadores", concluyó el exMillonarios y Dinamo Moscú.

🇨🇴🎙️ Jorge Carrascal e uma nova chance de #GloriaEterna, agora do lado do @Flamengo... pic.twitter.com/CexNBbBEE1 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) November 22, 2025

Recordemos que Jorge Andrés fue importante en las rondas previas para el Flamengo, marcó el único gol en la serie de semifinales contra Racing, siendo elegido como el 'MVP'.

¿Cuándo es la final de la Copa Libertadores 2025 y la hora del partido?

Flamengo y Palmeiras son los clubes que lucharán este sábado 29 de noviembre por el título continental. Los clubes brasileños medirán fuerzas en el Monumental de Lima, a partir de las 4:00 de la tarde en horario de Colombia.

En el 'mengao', que busca su cuarta Copa Libertadores - tras la adjudicadas en 1981, 2019 y 2022 - , se espera la presencia desde el 'vamos' de Jorge Carrascal.