JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Colombianos en el exterior  / Johan Mojica se encaró con hincha del Mallorca y hay video; "no me grites, no eres mi papá"

Johan Mojica se encaró con hincha del Mallorca y hay video; "no me grites, no eres mi papá"

El lateral colombiano Johan Mojica tuvo una acalorada discusión con un hincha del equipo en España para el que juega y eso quedó grabado a la esalida del estadio. El vallecaucano se bajó del carro.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 11 de ene, 2026
Johan Mojica Mallorca
Johan Mojica discutiendo con hincha del Mallorca - Foto:
Última Hora Mallorca

