Johan Mojica se encaró con hincha del Mallorca y hay video; "no me grites, no eres mi papá"

Mallorca perdió 2-1 con Rayo Vallecano este domingo en la Liga de España, en un partido en el que el lateral colombiano Johan Mojica fue titular y disputó todo el compromiso en el equipo que fue derrotado. Pero más allá de eso en redes sociales se viralizo su discusión con un joven hincha que lo encaró a la salida del estadio.

“Yo nunca he irrespetado a nadie en mi carrera, yo entiendo que ustedes estén enfadados, pero esto es como en la vida, hay momentos buenos y malos", se escucha decir de entrada al jugador vallecaucano en un video difundido por 'Última Hora Mallorca'.

Pero después de eso la situación se tornó con más tensión, los ánimos subieron y Johan Mojica tuvo un cruce con un joven seguidor del equipo español, que empezó a alzar la voz, algo que no le gustó al futbolista colombiano.

"Yo nunca me he reído, yo no te he gritado y puedo ser agresivo también. Yo soy un señor, nunca te he gritado, yo no soy un niño. Yo no voy a permitir que venga acá y me grite así porque usted no es mi papá. No me levantes la voz vos a mí", se escucha al nacido en Cali mientras discutía, viéndose enojado y afectado por lo que sucedía.



🚨 ÚLTIMA HORA | Polémica entre un grupo de aficionados del @RCD_Mallorca y Mojica



😠 "A mi no me grites así, no eres mi papa"



😳 "Relájate y tira para tu casa"



📽️ @UHmallorca pic.twitter.com/qdopbOKrcc — Tiempo de Juego (@tjcope) January 11, 2026

Publicidad

El citado medio anteriormente detalló en una nota periodística que "un grupo de seguidores del Mallorca ha acudido en la tarde del domingo a Son Moix para manifestar su descontento con la situación por la que está atravesando el equipo", ya que el encuentro fue en Vallecas, pero al volver a la ciudad los esperaron en la salida del escenario deportivo.

Ya sobre lo sucedido con el colombiano Johan Mojica, detallaron que aunque fue el momento de más tensión, destacaron que "la situación no pasaba finalmente a mayores y el jugador, dispuesto a dialogar en todo momento, abandonaba el estadio sin mayores problemas", luego de atender a algunos de los seguidores que se acercaron de buena manera, y otros no tanto.

Johan Mojica jugador colombiano al servicio de Mallorca AFP

Publicidad

Con la derrota de este domingo (2-1 con Rayo Vallecano), el Mallorca donde juega el lateral izquierdo de la Selección Colombia, está en el puesto 17 de la tabla de posiciones de la Liga de España, con apenas 18 puntos y cerca a los lugares de descenso, lo que ha generado malestar entre los hinchas.