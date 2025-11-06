Jorge Carrascal, cero lío en Flamengo; "referente ofensivo" en el 2-2 con Sao Paulo

Pese a las varias especulaciones de periodistas, medios y demás, que pronosticaron prematuramente una lesión de Jorge Carrascal por lo sucedido contra Sport Recife; el colombiano logró recuperarse en tiempo récord y, en menos de una semana desde que encendió las alarmas, ya volvió a los terrenos de juego con Flamengo.

El cartagenero lo hizo el pasado miércoles en el empate 2-2 contra Sao Paulo, por el duelo correspondiente al Brasileirao. Y, con varios minutos en cancha, a Carrascal no le pasaron por alto su actuación en el campo, calificándolo de buena manera y destacando algunas de sus virtudes con la pelota en los pies.

“Jorge recibió una tarjeta amarilla por una falta inexistente, pero volvió a ser uno de los principales referentes ofensivos del Flamengo. En algunas jugadas, sí hubiera podido disparar; además, en una acción perdió el balón, pero lo recuperó y encontró un excelente pase para Arrascaeta, quien falló una clara ocasión”, citó ‘Globo Esporte’ sobre el colombiano, a quien le dieron un puntaje de 6.5.

Jorge Carrascal, jugador colombiano al servicio del Flamengo @carrascall/Instagram

De Arrascaeta, histórico

El uruguayo Giorgian De Arrascaeta, de penalti, puso el empate poco después con un gol histórico, que lo convirtió en el máximo goleador extranjero de la historia del Flamengo, con 95 tantos, superando el argentino Narciso Doval.

En la segunda mitad, Samuel Lino, con un espectacular remate, le dio la vuelta al marcador para los flamenguistas, aunque Ferreirinha puso el empate cuando el Flamengo jugaba con 10 por la expulsión del ecuatoriano Gonzalo Plata.

Fue la quinta expulsión de un jugador del Flamengo en un mes y la segunda en una semana de Plata, quien el martes vio la roja en la semifinal de la Copa Libertadores en el campo del Racing de Avellaneda.

"Creo que jugar contra una línea de cinco es siempre difícil, y más con su juego defensivo fuerte, pero logramos buscar el gol, en la segunda parte marcamos, y cuando no sabríamos, tuvimos la expulsión. Pero los grandes partidos son así, decididos en los detalles", declaró Samuel Lino.

Jorge Carrascal, celebrando su primer gol con Flamengo Foto: AFP

Con el empate, el Flamengo iguala al Palmeiras en la punta con 65 puntos, aunque el Verdao tiene un partido pendiente. El Sao Paulo de Hernán Crespo sigue luchando para entrar en la próxima Libertadores y está a dos puntos del Fluminense, último equipo con cupo continental.

