Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Fútbol Colombiano  / "Neyser Villarreal tiene alrededor gente que lo tiene que guiar y fortalecer"
Exclusivo

"Neyser Villarreal tiene alrededor gente que lo tiene que guiar y fortalecer"

El técnico Héctor Cárdenas, en conversación exclusiva con Gol Caracol, se refirió a Neyser Villarreal, jugador de la Selección Colombia Sub-20 que está en líos con Millonarios. ¿Qué dijo?

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 5 de nov, 2025
Neyser Villarreal, delantero de la Selección Colombia, en un partido en el Mundial Sub-20
AFP

