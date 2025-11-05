"Neyser Villarreal tiene alrededor gente que lo tiene que guiar y fortalecer"

El tema Neyser Villarreal se ha vuelto objeto de conversación diario en el fútbol colombiano. El delantero de la Selección Colombia Sub-20 no se ha presentado a entrenamientos con Millonarios y se dice que el club azul estaría pensando tomar drásticas medidas por la falta del jugador.

Villarreal fue figura en el Mundial Sub-20 al anotar cinco goles en el campeonato. Tantos que significaron mucho en el torneo, al ser en los octavos de final para romper el empate contra Sudáfrica y en los cuartos para remontar el resultado frente a España, por lo que se esperaba que su futuro a partir del torneo fuera muy prometedor.

El juvenil, luego de terminar su participación con la ‘tricolor’, era esperado inmediatamente para retornar a trabajos con su club, Millonarios, pero no se puso a disposición del cuerpo técnico y al día miércoles 5 de noviembre, sigue sin aparecer en los campos de entrenamiento del cuadro azul, por lo que las criticas contra él han sido feroces.

Neyser firmó un precontrato con Cruzeiro de Brasil, para dar el salto a una liga más competitiva el 1 de diciembre, fecha en la que vence su contrato con los ‘embajadores’. No obstante, según información de la prensa, Millonarios tendría planeado tomar acciones legales contra el jugador por no presentarse a los entrenamientos, así que su futuro más próximo estaría lleno de incertidumbre.

Además, de acuerdo con reportes desde Brasil, el cuadro de Belo Horizonte estaría bastante preocupado por la situación del colombiano, al no estar compitiendo con regularidad con el conjunto capitalino.

Neyser Villarreal no se ha presentado a los entrenamientos con Millonarios Página Oficial de Millonarios

En ese orden de ideas, en Gol Caracol quisimos conocer la opinión del técnico Héctor Cárdenas, conocedor del manejo de jugadores en estas categorías, sobre si ‘Ney’ está actuando mal con Millonarios. “Yo creo que él tiene alrededor gente que lo tiene que guiar, que lo tiene que seguir fortaleciendo y preparando porque seguramente va a tener muchas oportunidades donde va a priorizar la parte personal, que sea un deportista mucho más íntegro le va a permitir consolidarse en el fútbol internacional”, aseguró el DT.

Por otra parte, el entrenador caleño habló de si ha ido evolucionando de buena manera la formación de talentos en nuestro país o si faltan aspectos que les ayuden a dar el salto al balompié internacional de mejor manera. “Siempre van a hacer falta algunos aspectos por seguir potenciando, pero cada vez nos preparamos mejor. Hay muchos más ojos de clubes internacionales puestos, esas miradas en nuestros jugadores. Entonces, algo bueno se debe estar haciendo también acá en el país”, sentenció.