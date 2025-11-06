Comparan a James Rodríguez con estrella que no brilla en el fútbol de Brasil; "acá camina"

James Rodríguez aún permanece en el recuerdo de los amantes del fútbol brasileño. El crack colombiano fue mencionado en un programa de televisión de ese país, para compararlo con una figura del Corinthians, que no está pasando por un buen momento.

En concreto, en el programa Arena SBT, el periodista Mano fue el que utilizó el nombre de James para referirse a Memphis Depay, número 10 del 'timao'. "Seamos honestos, Depay está en Corinthians para ponerse en forma de cara a la selección holandesa. Depay es el James Rodríguez holandés. Es lo mismo que hizo James en São Paulo, porque llegaba a la selección colombiana y arrasaba, mientras que en São Paulo apenas entraba al campo", afirmó inicialmente.

Sin embargo, otro de los panelistas del programa, Mauro Beting, refutó lo dicho por Mano, para darle más duro a Rodríguez Rubio, "pero Memphis hace más (por Corinthians) que James (por São Paulo)". Acto seguido, el periodista dijo: "Nada. Él (Memphis) sale al campo y no resuelve nada. Es como un postre insípido y sin gracia. No significa nada. Memphis es tan decisivo como lo es hoy "Trágico" Talles (Magno); ambos salen al campo y no hacen nada, pero Talles cuesta menos".

El capitán de la Seleccion Colombia tuvo un corto paso por Sao Paulo, pero las críticas mientras estuvo fueron feroces. Y es que, el volante no tuvo la continuidad deseada en el cuadro paulista, por lo que no pudo demostrar el nivel que esperaban con su contratación. No obstante, cada vez que era llamado a ponerse la camiseta de la 'tricolor' cambiaba el chip y daba su 100%, aspecto que no fue del gusto de la prensa 'carioca'.

James Rodríguez, en su paso por Sao Paulo AFP

James participó en 22 partidos con Sao Paulo, en los que aportó con dos goles y cuatro asistencias. Estadísticas que no fueron las esperadas por las directivas, así que solo duró un año en el club y luego se fue libre a Rayo Vallecano, donde tampoco gozó de regularidad y terminó en León de México, equipo en el que se desempeña en la actualidad.

Según la prensa mexicana, James no se quedaría en el equipo 'esmeralda', al no tener el rendimiento deseado, por lo que, buscaría su cuarto equipo en un lapso de dos años y medio, en el centro de la preparación para el Mundial de 2026, al que el '10' de la Selección Colombia espera llegar de la mejor manera para comandar al equipo en la búsqueda del trofeo.