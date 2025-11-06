Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Comparan a James Rodríguez con estrella que no brilla en el fútbol de Brasil; "acá camina"

Comparan a James Rodríguez con estrella que no brilla en el fútbol de Brasil; "acá camina"

En medio de un programa de televisión brasileño, un periodista comparó a James Rodríguez con la figura de uno de los equipos grandes de ese país, pero no por algo bueno.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 6 de nov, 2025
Comparta en:
James Rodríguez, mediocampista de la Selección Colombia
James Rodríguez, mediocampista de la Selección Colombia
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad