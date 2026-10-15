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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / La broma en Benfica para Jhon Durán y Vangelis Pavlidis; “no tienen por qué temer”

La broma en Benfica para Jhon Durán y Vangelis Pavlidis; “no tienen por qué temer”

El delantero colombianio Jhon Durán fue figura en Europa League con dos golazos, y uno de sus compañeros decidió dejar un comentario jocoso en el que lo involucró.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 15 de oct, 2026
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Jhon Durán Benfica
Jhon Durán celebrando un gol con el Benfica
Benfica Oficial

El Benfica derrotó 4-1 a Celtic, por Europa League, comandados por los dos goles que marcó el delantero colombiano Jhon Durán. Las otras dos anotaciones fueron del atacante Vanegelis Pavlidis y uno del lateral derecho Alexander Bah, quien decidió hablar de la actuación del equipo portugués.

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Y en medio de sus declaraciones luego del compromiso en territorio luso, el danés decidió dejar unas particulares y jocosas palabras, porque viene aportando varias anotaciones, a pesar de no ser un jugador de ataque.

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"Creo que Pavlidis y Jhon Durán no tienen por qué temer perder su puesto (risas)", expresó Bah en 'Sport TV', cuando le consultaron por sus constantes goles para el Benfica. Cabe recordar que el lateral derehco, hace algunas semanas, había tenido un cruce con el colombiano, que al final quedó en la cancha y no pasó a mayores.

Jhon Durán Benfica
Jhon Durán celebra gol con Benfica
AFP

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El defensor danés Alexander Bah destacó la buena conexión entre los jugadores del Benfica, especialmente en ataque, luego de la victoria por 4-1 sobre el Celtic, en un encuentro correspondiente a la Europa League. El lateral valoró el rendimiento colectivo del equipo portugués, aunque reconoció que el conjunto escocés también mostró sus cualidades durante el compromiso.

Al ser consultado sobre la relación de Gianluca Prestianni con sus compañeros, Bah resaltó el talento del joven futbolista argentino y la química que existe dentro del plantel. “Para ser honesto, creo que tiene una buena conexión con todos porque es un gran talento. Tenemos una excelente química y creo que, ofensivamente, estamos rindiendo muy bien”, afirmó el danés.

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El defensor también analizó el desarrollo del partido y explicó que el Benfica logró imponer sus condiciones durante la primera mitad, aunque encontró mayores dificultades después del descanso, cuando el Celtic pudo demostrar parte de su potencial.

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“Solo teníamos que jugar nuestro partido y eso fue lo que hicimos en la primera mitad. En la segunda parte se pudo apreciar la calidad del Celtic. Así que no creo que haya sido un partido fácil, pero sí, ahora es un buen recuerdo con el marcador de 4-1”, señaló Bah.

Finalmente, el futbolista hizo hincapié en el compromiso defensivo de todo el equipo, incluidos los jugadores de ataque, quienes también contribuyen a recuperar el balón y proteger la portería. “Los jugadores de ataque también se están esforzando mucho para ayudar en la defensa. Lo estamos haciendo bien, pero aún podemos mejorar”, concluyó.

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Con este resultado, el Benfica refuerza sus sensaciones positivas y confirma el buen funcionamiento colectivo que busca consolidar en la competición europea.

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