Jorge Carrascal, ¿sin final de Copa Libertadores?; lesión preocupa en Flamengo

En Brasil están con los 'ojos puestos' a la situación de Jorge Carrascal, quien se encuentra a la espera de evolución; esto, luego de haber salido con molestias físicas en el duelo del pasado sábado, por el Brasileirao.

Y es que, luego de hacerle los exámenes pertinentes al caso, al final, se determinó que el cartagenero presenta una lesión ósea, que le afecta específicamente las costillas.

Según lo reveló el portal brasileño 'Globo Esporte', Flamengo está a la espera de la evolución médica del futbolista, para ver si es posible y llega a la final de la Copa Libertadores, frente a Palmeiras, que se disputará el próximo 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima.

"Jorge Carrascal , que entró de cambio en la primera parte de la victoria del Flamengo por 3-0 sobre el Sport, se sometió a una resonancia magnética la madrugada del domingo. Los resultados mostraron edema óseo en la zona de las costillas, sin fractura. El jugador ya ha comenzado el tratamiento con el departamento médico del club", sentenció el medio local, dando reveladores detalles de la actual situación del futbolista colombiano.

Ante la falta de un comunicado y voz oficial por parte del cuadro 'mengao', habrá que esperar a los próximos días, para determinar en qué estado real podría llegar el cartagenero para el duelo con Palmeiras, en el que se juega el trofeo más importante del fútbol sudamericano.

Es importante recalcar que Carrascal venía siendo titular y figura en Flamengo; tanto, que anotó el único gol de la serie semifinal contra Racing, que justamente le dio el pase a la gran final. Es por eso que, de no poder jugar el 29 de noviembre, Filipe Luis deberá buscarle un reemplazante al colombiano, quien, en su momento más 'dulce', se encuentra con esta complicada lesión.