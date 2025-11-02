Síguenos en::
Escándalo en el futbol árabe; compañero de Cristiano Ronaldo hizo gesto obsceno en partido

En la victoria 2-1 del Al Nassr contra Al Feiha, un jugador del equipo de Cristiano Ronaldo celebró el gol de la victoria con un gesto que es viral en las redes sociales. ¡Observe lo que hizo!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 2 de nov, 2025
Al Nassr, en partido de la liga saudí
Al Nassr, en partido de la liga saudí
Foto: X/@AlNassrFC_EN

