Escándalo en el futbol árabe; compañero de Cristiano Ronaldo hizo gesto obsceno en partido

La victoria de este sábado del Al Nassr (2-1) sobre el Al Feiha, con un doblete de Cristiano Ronaldo, se vio empañada por un gesto obsceno protagonizado por su compañero de equipo, el portugués João Félix. El delantero luso fue captado por las cámaras realizando una seña vulgar hacia un jugador rival.

La acción ocurrió durante la celebración del segundo gol de Cristiano Ronaldo, anotado de penalti en el último minuto del encuentro por la Saudi Pro League. En medio de la euforia, Félix se dirigió a un futbolista del Al Feiha y se agarró la entrepierna de forma explícita.

El gesto, que rápidamente se viralizó en redes sociales, ha generado una gran controversia, siendo calificado como una clara falta de respeto y una conducta antideportiva. Aunque el árbitro no mostró tarjeta, podría recibir una sanción por parte de las autoridades de la liga.

Este tipo de actos ponen en el ojo del huracán a João Félix, quien busca consolidar su carrera en el fútbol de Arabia Saudi, tras un paso frustrado por Europa. Sin embargo, con esto genera una mala imagen y empaña la importante victoria que consiguió el Al Nassr para mantenerse en la pelea por el título.



Vea el gesto de Joao Félix

