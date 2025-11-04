Jorge Carrascal y la última hora de su lesión; atención en Selección Colombia y Flamengo

Jorge Carrascal alarmó a los hinchas de Flamengo luego de salir lesionado el sábado en el partido contra Sport Recife, y aunque hubo preocupación por algunos informes que decían que podía ser más grave de lo pensado, llegaron buenas noticias desde Brasil sobre el estado de salud del futbolista colombiano.

Este miércoles el equipo 'Mengao' tiene un duro compromiso frente al Sao Paulo, en el estadio Morumbí, y el técnico Filipe Luis reveló a sus convocados para dicho encuentro, donde sorpresivamente el nombre del cartagenero fue incluido entre los viajeros.



Jorge Carrascal y las novedades de última hora sobre su lesión

El medio 'Globo Esporte' informó que "el centrocampista se lesionó el pasado sábado contra el Sport, en una jugada aislada, y tuvo que abandonar el terreno de juego a los 18 minutos de la primera parte por dolor de espalda", algo que le provocó "inflamación en la zona" y podía dejarlo varios días o semanas afuera, poniendo en riesgo su presencia en la final de la Copa Libertadores y hasta una convocatoria de la Selección Colombia para los duelos frente a Australia y Nueva Zelanda.

Pero este martes el mismo diario brasileño explicó que con Jorge Carrascal "el tratamiento progresó el lunes y el martes y a pesar de seguir sintiendo dolor, el jugador pudo entrenar en la última sesión antes del viaje, y se decidió que viajaría a Santos", dejando buenas noticias sobre su estado de salud.

Jorge Carrascal sufrió lesión en Flamengo, por el Brasileirao. Foto: AFP.

Con eso, habrá que esperar si le darán minutos en este duelo de Sao Paulo vs Flamengo, el miércoles (7:30 p.m.), o si solamente lo llevaron como alternativa y lo cuidarán más días pensando en el gran compromiso de la final de la Copa Libertadores, que está programada para el 29 de noviembre en el estadio Monumental, en Lima.



¿Qué le pasó a Jorge Carrascal con Flamengo?

El domingo se había detallado desde Brasil que el futbolista cartagenero "se sometió a una resonancia magnética la madrugada del domingo" y que los resultados mostraron que tenía un "edema óseo en la zona de las costillas, sin fractura", lo que dio tranquilidad en las toldas del equipo de Río de Janeiro donde desde su llegada se ha vuelto figura y pieza clave del técnico Filipe Luis.

De hecho, Flamengo está en la final de la Copa Libertadores tras vencer 1-0 en el marcador global a Racing de Avellaneda, con un solitario gol de Jorge Carrascal en el estadio Maracaná, en el tramo final del partido de ida.