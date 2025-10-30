La historia secreta de Jorge Carrascal y su llegada a Flamengo; el hombre detrás de duro negocio

Flamengo le ganó la serie 1-0 a Racing y se clasificó a la final de la Copa Libertadores. Si bien varios jugadores tuvieron un punto alto, el nombre que más retumba en los últimos días es el de Jorge Carrascal. El colombiano se jugó un partidazo en la ida y su gol los tiene soñando con el título continental mientras están a la espera del ganador entre Liga de Quito y Palmeiras. La prensa brasileña sorprendió con el secreto y la historia al detalle del fichaje del volante 'cafetero'.

"Globo Esporte' reveló que el hombre detrás del negocio de Carrascal es José Boto, director deportivo del 'mengao' que le sigue la pista al cartagenero desde hace 10 años. En el 2016, cuando el mediocampista apenas estaba en Millonarios, el dirigente se dejó seducir: "En ese periodo llamó la atención del entonces jefe del departamento de ojeadores del Benfica (Portugal)".

Jorge Carrascal, futbolista colombiano, en la ida de la semifinal de Copa Libertadores, entre Flamengo y Racing AFP

Si bien no llegó al conjunto luso, años más tarde, el directivo ya se lo tomó enserio, pero las cifras eran muy elevadas. "En 2018, Boto asumió la dirección del departamento de ojeadores del Shakhtar Donetsk (Ucrania). Allí, intentó por primera vez fichar a Carrascal, quien jugaba cedido por el Sevilla en el Karpaty Lviv, otro club ucraniano. El director mostró interés, pero el elevado precio exigido por el club español le hizo desistir de la operación. En 2021, recibió una solicitud del nuevo entrenador del Shakhtar, Roberto De Zerbi, para fichar a Carrascal. En ese momento, el centrocampista del Flamengo militaba en River Plate. De nuevo, el director intentó negociar, pero no logró llegar a un acuerdo con el equipo argentino", agregó el citado medio brasileño.

Publicidad

Finalmente, Boto logró su cometido, pero esta vez en el equipo de Río de Janeiro. Las exigencias fueron altas, pero hubo convencimiento y se hizo el negocio. "El jugador colombiano pertenecía al Dinamo de Moscú, que no quería venderlo. Para presionar al Flamengo , el club ruso pidió 15 millones de euros (96 millones de reales en aquel momento). La directiva del Flamengo insistió, y el precio bajó a 12 millones de euros (77 millones de reales), pero con pago por adelantado", concluyeron.