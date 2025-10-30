Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / La historia secreta de Jorge Carrascal y su llegada a Flamengo; el hombre detrás de duro negocio

La historia secreta de Jorge Carrascal y su llegada a Flamengo; el hombre detrás de duro negocio

Jorge Carrascal es la sensación en el Flamengo, su gol les dio la clasificación a la final de la Copa Libertadores y ahora revelaron detalles inéditos de su fichaje.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de oct, 2025
Comparta en:
Jorge Carrascal, jugador colombiano al servicio del Flamengo
Jorge Carrascal, jugador colombiano al servicio del Flamengo
@carrascall/Instagram

Publicidad

Publicidad

Publicidad