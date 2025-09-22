Jorge Carrascal ya comienza a impresionar en Brasil; "entendió su importancia"

Jorge Carrascal comienza a ganarse un lugar en Brasil. El mediocampista fue titular y jugó 65 minutos en la igualdad 1-1 del Flamengo contra Vasco da Gama, de los también colombianos Carlos Cuesta y Carlos Andrés Gómez.

En el minuto 11, el jugador de la Selección Colombia puso a ganar a su equipo tras cazar un rebote que dejó el arquero rival y que definió con su pierna derecha. Esa fue la primera anotación de Carrascal con la camiseta del 'Mengao', pero no fue lo único que hizo en el partido, también aportó en la construcción de las jugadas de riesgo de su equipo. Por lo cual, en rueda de prensa, su entrenador Filipe Luís, valoró el trabajo del colombiano; "tiene mucha calidad y jugó un gran partido. Entendió bien los espacios, su importancia y lo crucial para un jugador en esa posición. Marcó el gol, pero no solo eso. Continuó el juego, creó peligro, generó más ocasiones y es una opción muy importante para nosotros."

Previamente, el técnico del Flamengo se había referido a la poca participación del colombiano en el equipo, atribuyéndole la culpa a que juega en la misma posición que Giorgian de Arrascaeta, uruguayo que lleva en las filas de la escuadra desde 2019. "En cuanto a Carrascal, la situación es prácticamente la misma. Un jugador que originalmente compite por la posición con De Arrascaeta, quien está en su mejor momento. Es muy difícil para un jugador nuevo competir con uno de los mejores jugadores de Brasil en este momento, si no el mejor", afirmó.

Jorge Carrascal, en su presentación como nuevo jugador del Flamengo. Foto: Instagram oficial del Flamengo

Carrascal, que llegó al Brasileirao en el mes de agosto procedente de Dinamo de Moscú, había sido elogiado por su técnico tiempo atrás. "Es un jugador que tiene mucha calidad y un trato con el balón muy refinado. Tenemos un jugador muy talentoso en nuestra plantilla, y lo estaremos desarrollando para que se convierta en uno de los favoritos de la afición en los próximos años."

El colombiano ha jugado cinco partidos con su nuevo club, en los que ha anotado un gol y ha ayudado con una asistencia. Sin embargo, los hinchas del club esperan que dé mucho más teniendo en cuenta la alta inversión de más de 12 millones de euros que hizo la directiva por sus servicios, pensando en que les diera un salto de calidad y los ayudara a conquistar la Copa Libertadores.

Precisamente en ese torneo, Jorge Carrascal volverá a tener acción este jueves a las 7:30 de la noche, frente a Estudiantes en el partido de vuelta de los cuartos de final en el estadio Jorge Luis Hirschi, en busca de defender la ventaja de 2-1 que consiguieron en condición de local.

