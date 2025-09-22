Preocupación en Boca Juniors; Miguel Ángel Russo volvió a ser hospitalizado

Boca Juniors dejó escapar dos puntos en La Bombonera tras empatar 2-2 frente a Central Córdoba por la novena fecha del campeonato argentino. Los dirigidos por Miguel Ángel Russo se habían puesto en ventaja con goles de Rodrigo Battaglia y Miguel Merentiel, pero la visita reaccionó y logró igualar el marcador con tantos de José Florentín e Iván Gómez.

Más allá del resultado, el foco de la atención se lo llevó el propio entrenador. Russo sorprendió al realizar una sola modificación durante el partido, reemplazando a Brian Aguirre por Alan Velasco. Al término del encuentro, el estratega fue claro sobre esta decisión:

"Hacer un solo cambio fue una decisión mía. Me hago cargo de todo. Estamos en un buen nivel. Me duele haber empatado hoy", expresó el técnico, quien se mostró sereno a pesar del descontento por el resultado.



Miguel Ángel Russo hospitalizado

Miguel Ángel Russo, técnico de Boca Juniors Foto: AFP

Las alarmas se encendieron en el entorno de Boca Juniors tras conocerse que Miguel Ángel Russo fue hospitalizado en las últimas horas. De acuerdo con medios argentinos, el entrenador debió acudir a un centro médico para realizarse estudios previamente programados.

Publicidad

Según la información publicada por 'TyC Sports', los médicos decidieron aplicarle suero al DT debido a algunos signos de debilidad. Aunque su estado no reviste gravedad, la noticia causó preocupación entre los hinchas xeneizes, pues el estratega ya había atravesado complicaciones similares semanas atrás. La expectativa del cuerpo médico es que pueda recibir el alta en el transcurso del día.

"Miguel Ángel Russo fue hospitalizado este lunes a la mañana para realizarse estudios, que ya estaban programados, y la salud del entrenador vuelve a tener en vilo a Boca. Aunque por el momento no hay demasiadas precisiones, TyC Sports pudo saber que decidieron aplicarle suero para hidratarlo tras notarle algunos signos de debilidad. Sin embargo, se espera que pueda ser dado de alta hoy mismo", apuntó el medio citado.

Publicidad

No es la primera vez que Russo enfrenta problemas de salud en este semestre. A comienzos de septiembre debió ser internado durante una semana por una infección urinaria que, debido a su frágil condición, se tornó más delicada de lo previsto.



¿Cuándo juega Boca Juniors?

El próximo desafío del equipo 'xeneize' será el sábado 27 de septiembre, cuando visite a Defensa y Justicia por la décima fecha del campeonato argentino. El encuentro se disputará a partir de las 12:00 p. m. (hora colombiana) y representará un duro examen para Boca, que busca consolidarse en la tabla de posiciones y dejar atrás las dudas generadas en las últimas jornadas.