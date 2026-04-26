José Enamorado brilló en Brasil; asistencia para el gol del triunfo de Gremio vs Coritiba

Después de haber sido figura en Junior de Barranquilla, se le abrieron las puertas del exterior a José Enamorado. Su destino fue Gremio y no ha desentonado. De hecho, este domingo 26 de abril, se lució por la banda derecha, siendo un constante dolor de cabeza para la defensa del Coritiba, y terminó dando la asistencia para el único gol del partido, obra de Gabriel Mexc, al minuto 43', para el 1-0 final.

Vea la asistencia de José Enamorado en Gremio 1-0 Coritiba por el Brasileirao