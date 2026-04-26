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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / José Enamorado brilló en Brasil; asistencia para el gol del triunfo de Gremio vs Coritiba

José Enamorado brilló en Brasil; asistencia para el gol del triunfo de Gremio vs Coritiba

Encarando por la banda derecha, desbordando y ganando en velocidad, el colombiano, José Enamorado, fue clave para que su equipo sumara tres puntos en el Brasileirao.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de abr, 2026
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José Enamorado, jugador colombiano de Gremio, dio una asistencia en el Brasileirao
José Enamorado, jugador colombiano de Gremio, dio una asistencia en el Brasileirao
Getty Images

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