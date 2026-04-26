José Enamorado brilló en Brasil; asistencia para el gol del triunfo de Gremio vs Coritiba

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Después de haber sido figura en Junior de Barranquilla, se le abrieron las puertas del exterior a José Enamorado. Su destino fue Gremio y no ha desentonado. De hecho, este domingo 26 de abril, se lució por la banda derecha, siendo un constante dolor de cabeza para la defensa del Coritiba, y terminó dando la asistencia para el único gol del partido, obra de Gabriel Mexc, al minuto 43', para el 1-0 final.
ASSIST from Jose Enamorado! He got the assist for the only goal of the game for Gremio in their 1-0 home win vs Coritiba! 🇨🇴🔥pic.twitter.com/k9aQ1zhAsS— Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ThreadsFutbol) April 26, 2026