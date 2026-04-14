Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
LIGA DE NACIONES FEMENINA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / La jugadota y asistencia de José Enamorado, para la victoria 1-0 de Gremio en Copa Sudamericana

La jugadota y asistencia de José Enamorado, para la victoria 1-0 de Gremio en Copa Sudamericana

Este martes el atacante colombiano José Enamorado mostró su capacidad individual para evadir rivales y fue clave para los tres puntos de su equipo en condición de local, en Brasil.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 14 de abr, 2026
Comparta en:
José Enamorado Gremio
José Enamorado celebra gol en Gremio - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad