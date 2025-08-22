Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / José Mourinho y Jhon Durán, criticados por mal nivel del Fenerbahce; “un disparo al arco”

José Mourinho y Jhon Durán, criticados por mal nivel del Fenerbahce; “un disparo al arco”

En Turquía no están conformes con lo que viene mostrando el equipo de Mourinho, en especial en ofensiva tras un discreto partido de Jhon Durán y sus compañeros contra Benfica, por Champions.