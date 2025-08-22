José Mourinho y Jhon Durán, criticados por mal nivel del Fenerbahce; “un disparo al arco”

Para el Fenerbahce, Jhon Durán, José Mourinho y compañía hay un objetivo claro: clasificar a la Champions League. Con varios refuerzos de alto nivel como el delantero colombiano el equipo turco tiene la mirada puesta en disputar la fase liga de la Liga de Campeones, pero aunque ya superaron a Feyenoord en una fase previa, ahora deberán vencer al duro Benfica (Portugal), al cual no pudieron tomarle ventaja en casa, por lo que deberán ir a territorio luso a buscar el cupo al máximo certamen de UEFA.

Pero el duelo de ida de los play offs dejó una pálida presentación del atacante de nuestro país, de sus compañeros y un apuntado directo que está siendo el experimentado entrenador.



Críticas a José Mourinho y Jhon Durán por juego de Fenerbahce

La prensa turca se refirió al mal nivel ofensivo del equipo de Estambul, a pesar de tener un hombre más en el duelo frente al Benfica y en el más reciente en la liga de ese país, algo que preocupa de cara al otro partido contra los portugueses y hasta ponen en tela de juicio la capacidad del DT.

“El estilo de juego de José Mourinho con el Fenerbahçe fue duramente criticado en los partidos contra el Goztepe y el Benfica. A pesar de jugar con 10 hombres en ambos encuentros, los canarios amarillos no lograron acelerar el juego, reduciendo constantemente el ritmo con pases laterales y hacia atrás”, detallaron de entrada en ‘Sporx’.

Seguido a eso, explicaron que Mourinho debió cambiar antes a los atacantes que tenía en la cancha, con Jhon Durán teniendo tarjeta amarilla, sin opciones de marcar gol y no teniendo su mejor noche con la camiseta del Fenerbahce.

“Su estrategia de pases laterales reveló su falta de juego vertical. Con el Benfica con 10 hombres, la expectativa de gol del Fenerbahçe fue de tan solo 0,12. El equipo, que tuvo seis posesiones en el área, solo logró un disparo a portería y no logró enviar ningún centro. Las sustituciones tardías de Mourinho y su incapacidad para abordar este problema volvieron a perjudicarlo. No encontró solución”, finalizaron de forma lapidaria contra el reconocido estratega.

José Mourinho, director técnico de Fenerbahçe, junto al delantero colombiano, Jhon Durán AFP

Lo cierto es que por el momento Jhon Durán solo lleva un gol oficial con el club turco -al que llegó en préstamo desde Al Nassr- que fue frente al Feyenoord en la vuelta de la tercera ronda previa de la Champions League. En pretemporada se reportó con doblete frente Al Ittihad.

Hace algunas horas el periodista Serdar Ali Çelikler también criticó al antioqueño, por el poco peligro que ha mostrado en ataque en los partidos y hasta solicitó que se fiche un goleador: "La vida es imposible con John Duran. El Fenerbahçe necesita un delantero centro al 100%"



¿Cuándo vuelve a jugar Jhon Durán con Fenerbahce?

Este sábado 23 de agosto el delantero colombiano y sus compañeros tendrán una nueva prueba en la Liga de Turquía frente al Kocaelispor (1:30 p.m.), pero luego de eso pondrán nuevamente su mirada en la vuelta de los play offs de la Champions League contra Benfica (miércoles 27 de agosto), en el que deberán ganar luego del 0-0 en la ida, si quieren estar en la ronda principal del certamen internacional de la UEFA.

Después de ese duelo contra los portugués Jhon Durán tendrá un partido más en territorio turco, a la espera de si recibirá el llamado del técnico Néstor Lorenzo para los partidos de la Selección Colombia contra Bolivia (jueves 4 de septiembre) y Venezuela (martes 9 de septiembre), en las últimas dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas.