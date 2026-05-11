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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / José Mourinho y la fecha en la que dirá si sigue como DT de Richard Ríos; ultimátum en Benfica

José Mourinho y la fecha en la que dirá si sigue como DT de Richard Ríos; ultimátum en Benfica

El reconocido técnico portugués, José Mourinho, decidió ponerle un día para dar a conocer sobre su futuro la próxima temporada, con los rumores que lo ponen nuevamente en el Real Madrid.

Por: EFE
Actualizado: 11 de may, 2026
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José Mourinho, entrenador del Benfica
José Mourinho, entrenador del Benfica
AFP

El técnico José Mourinho ha asegurado hoy que el próximo lunes día 18, cuando haya terminado la Liga de Portugal, podrá finalmente "pronunciarse sobre su futuro", ya sea para seguir en el Benfica o para un hipotético regreso al Real Madrid, como se ha venido especulando.

En la rueda de prensa tras el empate contra el Braga (2-2), al responder a una pregunta de los periodistas sobre si mantenía la intención de seguir en el Benfica que había expresado el pasado mes de marzo, Mourinho descartó hablar del futuro cuando aún queda una jornada de la Liga por disputar.

  1. Luis Javier Suárez Sporting Lisboa
    Luis Javier Suárez celebra gol con Sporting Lisboa - Foto:
    Sporting Lisboa
    Colombianos en el exterior

    Luis Javier Suárez lideró la victoria 4-1 de Sporting contra Río Ave; triunfo afectó al Benfica

"La última semana del campeonato no es para pensar en el futuro, en contratos", declaró el técnico.

"Desde el momento en que entramos en esta última fase, decidí que no quería escuchar a nadie, que quería estar 'aislado' en mi espacio de trabajo. (...) Hay un partido contra el Estoril (en la próxima ronda) y a partir del lunes ya podré responder sobre cuál será mi futuro como entrenador y el futuro del Benfica", añadió.

El futuro de José Mourinho ha acaparado la prensa deportiva española e internacional, entre rumores de un posible regreso al Real Madrid para suceder a Álvaro Arbeloa, pero él volvió a insistir este lunes en que no ha hablado "con nadie de otro club".

José Mourinho
José Mourinho, técnico del Benfica - Foto:
Foto: Benfica.

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Las preguntas de los periodistas fueron en gran medida sobre este tema, aunque el entrenador portugués rehusó, como ha venido haciendo en los últimos días, dar detalles sobre cuál será su siguiente paso.

"Y me quedo en eso, porque no quiero empezar la próxima temporada sancionado. Solo falta un partido, solo faltan ocho días (...). Tranquilos, solo falta una semana", concluyó el técnico portugués.

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El Benfica de Mourinho empató este lunes contra el Braga por 2-2 en la trigésima tercera jornada de la Liga de Portugal y cayó al tercer lugar cuando solo falta un partido para el final.

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