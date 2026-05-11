Luis Javier Suárez lideró la victoria 4-1 de Sporting contra Río Ave; triunfo afectó al Benfica

El Sporting Lisboa venció este lunes al Rio Ave en la trigésima tercera jornada de la Liga de Portugal por 1-4, con uno de los goles anotado por el colombiano Luis Javier Suárez y recuperó el segundo puesto de la competición lusa.

El Sporting comenzó el partido con nerviosismo y en el minuto 12 encajó un gol anotado por Diogo Bezerra tras un contraataque del Rio Ave.

Los 'leones' empataron en el 35' gracias a Suárez, quien transformó un penalti cometido sobre él mismo, tras una veloz jugada individual. Fue su gol 27 en la Liga Portugal. El colombiano es el máximo goleador de la competición y lleva tres jornadas seguida viendo puerta.

Poco después, en el 42', el defensa del Rio Ave Gustavo Mancha pasó el balón a su portero y terminó metiéndoselo en su propia portería.



El partido se puso más fácil para el Sporting tras la segunda tarjeta amarilla y la roja que recibió el argentino Pancho Petrasso por una falta sobre Luis Suárez y en el 67', el exjugador del FC Barcelona Francisco Trincão se deshizo de un rival y lanzó un disparo con efecto para poner el 1-3.

Luis Javier Suárez en Sporting de Lisboa vs. Vitoria. Getty Images.

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El Rio Ave se quedó sin otro jugador tras la expulsión de Ryan Guilherme y, contra nueve, Geovany Quenda marcó el 1-4 definitivo.

Con esta victoria, el Sporting suma 79 puntos, lo que, junto con el empate del Benfica (2-2 ante el Braga), le permite recuperar el segundo puesto que da acceso a la fase previa de la Liga de Campeones.

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Los 'leones' tienen ahora una ventaja de 2 puntos sobre las 'águilas' y solo dependen de sí mismos para lograr este objetivo en la última jornada, en la que se enfrentarán al Gil Vicente en casa.