Juan Cabal saldría de la Juventus y ficharía por otro grande de Europa; esto dicen desde Italia

El mercado de fichajes se sigue moviendo en Europa, y es el turno de un colombiano que suena para un grande de Turquia, que lo ve con buenos ojos para incorporarlo a la temporada 2026/27.

Se trata de Juan Cabal, el defensor de Juventus que estuvo a poco de ser convocado a la Selección Colombia por Néstor Lorenzo para el Mundial 2026. Sin embargo, lo cierto es que su estadía en Italia, las lesiones le han pasado una mala jugada y se ha visto afectado su nivel futbolístico.

"Estan atentos a las salidas de Juan Cabal. El Besiktas, que intentó fichar a Di Gregorio en las últimas semanas, está haciendo sonar la alarma por el colombiano, que jugó la segunda parte contra el Basilea . Vincenzo Italiano tiene una gran opinión de Cabal, lo que podría impulsarlo hacia Estambul. Su valor ya se ha fijado en 10 millones de euros. Continassa, de hecho, quiere evitar el riesgo de sufrir una pérdida de capital", fue lo que reveló el diario italiano 'Tuttosport.com'.

Juan Cabal, lateral de la Juventus. AFP

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Juventus centrado en la temporada 2026/27

El entrenador del Juventus, Luciano Spalletti, aseguró en su primera rueda de prensa de la temporada que el equipo necesita refuerzos y un trabajo profundo para corregir los errores de la pasada campaña, en la que terminó sexto, además de reconocer que el 'Scudetto' está "bastante" lejos.

"El año pasado no alcanzamos el resultado, pero no fue un campeonato equivocado. Muchas cosas las hicimos bien. Tenemos que mejorar en algunos momentos, tener siempre el mismo nivel de rendimiento y la misma calidad", afirmó Spalletti.

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El técnico toscano reconoció que la lucha por el título liguero, una competición que el Juventus domina en el palmarés con 36 títulos, no está entre los objetivos: "Para hablar del 'Scudetto' estamos todavía bastante lejos".

"Estamos convencidos de que, si trabajamos de la manera correcta, podemos competir para llegar a la Liga de Campeones. Queremos competir absolutamente por los puestos altos de la clasificación, pero tenemos que ser buenos y no equivocarnos en el camino", indicó.

Spalleti, que lidera el banquillo en medio de una reestructuración en la cúpula directiva de la 'Vecchia Signora', insistió en la necesidad de reforzar la plantilla y advirtió de que el calendario condicionado por el Mundial puede dificultar la planificación de la temporada.