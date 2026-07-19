A Jhon Durán ya le meten presión a su llegada a Benfica; un hueco que debe llenar

Jhon Durán ya puso su mente en una nueva oportunidad en Europa, esta vez con el Benfica (Portugal), tras sus discretos pasos por el Fenerbahce (Turquía) y el Zenit de San Petersburgo (Rusia), pero de inmediato hay expectativa por lo que pueda conseguir en el conjunto de las 'águilas', donde hace varios años no hay un delantero que se reporte con una gran cantidad de goles, proporcional al número de partidos.

Por eso, en el medio 'A Bola' ya le pusieron presión al joven atacante colombiano, para ver si puede llenar el hueco que dejó Jonas, brasileño que se reportó con 137 anotaciones en 183 encuentros, una marca que no han podido llenar otros fichajes rimbombantes en los recientes años.

El reto para Jhon Durán en Benfica

De entrada mencionaron que "la llegada, cuyo anuncio oficial se espera en las próximas horas, vuelve a poner en el punto de mira a una posición que, desde la marcha de Jonas, no ha vuelto a tener un propietario absoluto y unánime entre la afición".



De la misma manera, recordaron que el brasileño se fue en 2019 del cuadro portugués, "tras marcar 137 goles en 183 partidos, poniendo fin a un ciclo de enorme efectividad. Desde entonces, las Águilas han vivido una auténtica montaña rusa en ataque, con algunos goleadores exitosos, varios fichajes que no cumplieron las expectativas... y muchos millones gastados".

Jhon Durán, delantero colombiano del Zenit de la Premier League de Rusia. Foto tomada del X de @fczenit_en

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De hecho, uno de los más recientes que sí pudo brillar, aunque no al nivel del brasileño, fue el uruguayo Darwin Núñez, quien se reportó con 48 goles en 85 compromisos, para luego ser vendido por 85 millones de euros al Liverpool, donde no pudo mantener ese alto nivel.

Actualmente, y la competencia de Jhon Durán en Benfica será el delantero griego Vangelis Pavlidis, quien ya lleva 60 goles en 110 apariciones con las 'águilas', por lo que el joven colombiano deberá regresar al nivel conocido en Aston Villa, donde fue la sensación y llamó la atención del mundo del fútbol.

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Eso sí, el antioqueño es consciente del reto que se le avecina, para buscar tomar nuevamente protagonismo y regresar a la Selección Colombia, tras quedarse afuera del Mundial 2026. "Es una alegría grande estar aquí. Vengo al mejor club de Portugal y agradezco a Dios por ello. Soy alguien que le gusta mucho ganar y estoy aquí para ganar", fueron las primeras declaraciones del joven de 22 años, tras arribar a Lisboa y atender a la prensa, sorprendiendo hablando en portugués.