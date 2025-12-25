A Juan Carlos Osorio no lo dejan ni llegar y ya le meten presión en su nuevo equipo

Juan Carlos Osorio volverá al ruedo en el 2026 dirigiendo al recién ascendido al Brasileirao, el modesto Remo FC, que creyó en su experiencia para lograr ser protagonistas en la competitiva liga de ese país. Pero en medio de su presentación y el trabajo de lo que será el próximo año, al técnico colombiano ya le meten presión en cuanto a los objetivos trazados para la temporada, que comenzará más pronto.

Por eso, el ejecutivo de fútbol del club, Marcos Braz, dio una entrevista en la que aunque no habló del estratega risaraldense, sí dejó públicamente dicha la meta que tienen para estar salto a la máxima categoría del balompié braisleño.

Presión para Juan Carlos Osorio en el Remo de Brasil

El directivo anterioremente nombrado decidió dejar claro cuál es el objetivo principal, aunque espera que el cuerpo técnico y los jugadores busquen más allá que eso para poder crecer como institución deportiva. "No arriesgaremos nada que sea demasiado peligroso para lograr nuestro objetivo final, que es permanecer en la Serie A. Ese es nuestro deber", declaró Braz sobre buscar quedarse en el Brasileirao y no descender, algo que debió quedar claro para Osorio, quien será el que dirija este equipo.



A pesar de eso, en el Remo FC esperan que "también queremos estar en Copa Sudamericana", buscando su aparición a nivel internacional, a pesar de los duros rivales que tendrán en el campeonato, con un poderío económico más fuerte, como lo vienen demostrando clubes como Flamengo, Palmeiras, Corinthians, entre otros.

Juan Carlos Osorio, entrenador colombiano, fue confirmado en el Clube do Remo, de Brasil, para 2026 AFP

De hecho, en el modesto club brasileño esperan tenerle refuerzos y el plantel completo al técnico colombiano Juan Carlos Osorio, aunque por el poco tiempo esperan poderlo hacer lo más pronto posible. "Todo sucedió muy rápido. Ascendimos el 23 de noviembre e inmediatamente empezamos a planificar algunas cosas para 2026. El calendario presenta otro desafío importante. Debido al Mundial de 2026, que se celebra a mitad de temporada, el Brasileirão comienza el 29 de enero, un escenario inusual para los clubes recién ascendidos", explicó el directivo.

Por la misma línea, Braz detalló que "es la primera vez en mucho tiempo que empezamos la Serie A en enero. Esto no solo es malo para Remo, sino para todos los clubes que ascendieron. Entendemos que tendremos que hacer un esfuerzo mayor en el número de fichajes, pero con mucha responsabilidad", mencionando que tampoco pueden acelerarse en contratar jugadores, para que tengan el aval de todos en el club.

Cabe recordar que el Remo FC será la tercera experiencia de Juan Carlos Osorio en el Brasileirao, tras sus pasos en el Sao Paulo (entre mayo y octubre de 2015) y el Athletico Paranaense (entre enero y marzo de 2024).