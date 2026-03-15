¿Cómo quedó Daniel Felipe Martínez en la clasificación general de la París Niza, tras la etapa 8?

El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) se ha proclamado ganador final de la 84 edición de la París Niza tras la disputa de la octava y última etapa, con un recorrido de 129.2 km con salida y meta en la capital de la Costa Azul, en la que se impuso al esprint el francés Lenny Martínez (Bahrain), en pugna con el ciclista nórdico.

Vingeggard (Hillerslev, 29 años), doble ganador del Tour de Francia y de la Vuelta a España 2025, anota la victoria profesional número 45 y la tercera de la temporada, la cual ha iniciado con las mejores sensaciones en la "Carrera del sol", aunque en esta edición no ha hecho honor al nombre por las malas condiciones climatológicas.

En un mano a mano final con ambos corredores escapados desde el último puerto, Lenny Martínez (Cannes, 23 años) batió al esprint a Vingegaard, con un tiempo de 3h.06,43, a una media de 41,5 km/hora. A 7 segundos llegó un grupo con Harold Tejada, Ion Izagirre, Steinhauser y Vauquelin. No estaba el colombiano Daniel Felipe Martínez, lastrado por una caída, pero que no le costó la segunda plaza del podio.

En la general Vingegaard confirmó su dominio y subió al podio anunciando un nivel elevado. Junto a Daniel Felipe y el alemán Georg Steinhauser (EF Education) conformaron la foto del cajón. En el tip ten dos españoles, Marc Soler (UAE) sexto a 9.09 minutos e Ion Izagirre (Cofidis), séptimo a 9.19.



Paret Peintre rompe la carrera, Visma controla la fuga

En la primera escapada relevante de la etapa se metieron Fabio Van den Bossche, campeón mundial de persecución por equipos, William Blume Levy, Jonas Rutsch y Benjamin Thomas. En una jornada con 3 puertos la aventura tenia poco color de éxito, por lo que fue derribada a 82 de meta, con el "pistard" como último superviviente.



Ante la inminente ascensión al Col de la Porte (6,9 km al 7 por ciento) atacó el francés Valentin Paret-Peintre (Soudal), quien coronó en cabeza seguido de Marc Soler y el pelotón controlado por el Visma de Jonas Vingegaard. Los hombres del líder trataban de no perder de vista al ultraligero corredor francés, quien pudo llegar solo hasta la cima de la Cota de Chateauneuf Villevielle (6,7 km al 6,4).



Vingegaard arranca en el ultimo puerto, Lenny le birla la etapa

La persecución se apretó con el grupo de Vingegaard manteniendo a raya a Paret Peintre a escasos segundos. En ese sector no estaba el colombiano y segundo de la general Daniel Felipe Martínez, quien sufrió una aparatosa caída que le condenó a sufrir hasta meta. A 35 de meta ya perdía 1.45 minutos respecto a sus directos rivales.

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En la subida a la Cota del Linguador (3,3 km al 8,2), con la cima a 19 km de meta, los favoritos anularon la fuga de Paret Peintre. Visma tomó el mando subiendo el último puerto puntuable del día, hasta el punto que el propio Vingegaard quien rompió el grupo con una arrancada a 2,5 km de la cima que le dejó solo en cabeza junto a Lenny Martínez.

Hizo cumbre Vingegaard, empeñado en mostrar músculo en sus inicios de temporada, tal vez un mensaje para Pogacar, para que el esloveno sepa quien va a volver a ser el rival a batir en el Tour. El grupo con Ion Izagirre, Vauquelin, Tejada y Steinhauser perdía 35 segundos en la cresta, con 19 km a Niza. Vingegaard ya era rey de la montaña.

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En la bajada Lenny puso al danés en apuros arriesgando el chásis, pero el francés no logró soltar a su rival, que se pegó a rueda, incluso dando los relevos necesarios para que los perseguidores no pudieran enlazar. Se iban a jugar la etapa entre ellos en la meta instalada esta vez junto al estadio del Niza, y no en el habitual es histórico Paseo de los Ingleses.

Lenny, que había intentado de mil maneras zafarse de Vingegaard, evitó la tercera victoria del danés con un potente esprint, iniciado de lejos, que le permitió anotarse su victoria profesional número 10, la primera de la temporada.

Vingegaard sucede en el palmarés de la prueba al estadounidense Matteo Jorgenson, ganador de las dos últimas ediciones.