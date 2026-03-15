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Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Cómo quedó Daniel Felipe Martínez en la clasificación general de la París Niza, tras la etapa 8?

¿Cómo quedó Daniel Felipe Martínez en la clasificación general de la París Niza, tras la etapa 8?

El colombiano Daniel Felipe Martínez no la pasó nada bien en la última jornada de la París Niza 2026, tras sufrir una caída. Sin embargo, logró reponerse y así le fue en la lucha por el título.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 15 de mar, 2026
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Daniel Felipe Martínez y Jonas Vingegaard.
Daniel Felipe Martínez y Jonas Vingegaard.
Getty Images.

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