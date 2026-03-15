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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / La alarma y preocupación en el Bayern Múnich de Luis Díaz; plaga de lesiones en puesto clave

La alarma y preocupación en el Bayern Múnich de Luis Díaz; plaga de lesiones en puesto clave

Previo al partido de vuelta por los octavos de final de la Champions League contra Atalanta, Luis Díaz y compañía recibieron una dura noticia. ¡Acá lo que pasó en Bayern Múnich!

Por: AFP
Actualizado: 15 de mar, 2026
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Jugadores del Bayern Múnich en partido frente al Bayer Leverkusen por Bundesliga.
Jugadores del Bayern Múnich en partido frente al Bayer Leverkusen por Bundesliga.
Getty

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