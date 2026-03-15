La alarma y preocupación en el Bayern Múnich de Luis Díaz; plaga de lesiones en puesto clave

Tras Manuel Neuer y Jonas Urbig, el tercer guardameta del Bayern Múnich, Sven Ulreich (37 años), también se lesionó, en los aductores del muslo derecho, anunció el club 'bávaro' en un comunicado, este domingo 15 de marzo. ¡Hay gran preocupación en la escuadra donde milita Luis Díaz!

Ulreich jugó el sábado en Leverkusen por primera vez desde el 21 de septiembre de 2024. Autor de una actuación sobresaliente, permitió al Bayern conservar el punto del empate (1-1), a pesar de haber terminado el encuentro con nueve jugadores contra once.

El golero sintió una molestia al final del partido y las pruebas realizadas este domingo en Múnich revelaron una "rotura fibrilar a la altura de los aductores del muslo derecho".

Sven Ulreich, arquero del Bayern Múnich. Getty

El Bayern no precisa la duración de su baja. La mala racha de los guardametas del campeón alemán continúa.



La semana pasada Manuel Neuer había regresado contra el Borussia Mönchengladbach tras una rotura en el gemelo izquierdo sufrida el 21 de febrero contra el Eintracht, pero tuvo que ceder su puesto a Jonas Urbig en el descanso debido a una recaída en ese gemelo.

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Urbig sufrió el martes una conmoción cerebral, después de un violento golpe en la cabeza con los pies del delantero del Atalanta de Bérgamo Nikola Krstovic, durante la ida de los octavos de final de la Champions League (victoria muniquesa por 6-1).

Antes del desplazamiento a Leverkusen, el entrenador del Bayern, Vincent Kompany, había indicado que Manuel Neuer debería regresar después del parón internacional de finales de marzo, mientras que en el caso de Jonas Urbig dependerá de la opinión médica su "autorización para entrenarse".

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Las opciones son escasas para Kompany antes del partido de vuelta de octavos de final Champions del miércoles: Jannis Bärtl, de 19 años y número 2 del equipo filial que milita en la cuarta división alemana, o Leonard Prescott, de 16 años y número 1 en el equipo Sub-19.

Bayern Múnich es líder de la Bundesliga. AFP

El sexto guardameta inscrito en la Liga de Campeones por el Bayern, Leon Klanac (19 años), habitual número 1 del filial, también está lesionado y de baja desde principios de diciembre.