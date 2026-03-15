Ángel Barajas imparable en la Copa Mundo de Gimnasia: ganó dos medallas de plata en Turquía

Este domingo, la Copa Mundo de Gimnasia tuvo las finales de la parada en Antalya, Turquía, y Colombia fue gran protagonista gracias al joven Ángel Barajas, quien se quedó con dos medallas de plata. El nacido en Cúcuta brilló en las pruebas de barras paralelas y barra fija.

La primera definición que tuvo el colombiano fue en las barras paralelas, obteniendo una puntuación de 14.366 puntos, siendo solamente superado por el japonés Shinnousuke Oka que tuvo 14.700 unidades. El tercer cajón del podio se lo quedó el turco Ferhat Arican con 14.233 puntos.

Más tardes, Barajas se volvió a presentar, pero esta vez para la final de la barra fija. Su rutina tuvo una calificación de 14.966 puntos. Chia Hung-Tang, de China Taipei, le arrebató el oro con 15.200 y el croata Tin Srbic se quedó con el bronce con 14.300 unidades.



Barajas dominó desde la fase clasificatoria

Comenzando por la barra fija, Ángel lideró la ronda clasificatoria del certamen gracias a una rutina con dificultad 6.5 (la más alta de la competencia) y una ejecución de 8.333 que, junto a un bonus de 0.1, le entregó un total de 14.933.

En este aparato también compitió el colombiano Yan Dairon Zabala, quien finalizó en la novena casilla con un puntaje de 13.500, producto de una rutina con dificultad 5.5 y ejecución 8.000.



Barajas también alcanzó la final en las barras paralelas gracias a su segundo lugar en la ronda clasificatoria, donde realizó una rutina con dificultad 6.1 (también la más alta de la competencia) y ejecución 8.266 para la puntuación de 14.366.

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Barajas es el presente y el futuro de la gimnasia colombiana y eso lo ha venido confirmando en las paradas de la Copa Mundo. Antes de las dos platas en Turquía, ya se había colgado una de oro, tres de plata y cuatro de bronce.