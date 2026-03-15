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Gol Caracol  / Más Deportes  / Ángel Barajas imparable en la Copa Mundo de Gimnasia: ganó dos medallas de plata en Turquía

Ángel Barajas imparable en la Copa Mundo de Gimnasia: ganó dos medallas de plata en Turquía

Este domingo, en Antalya, Turquía, el colombiano Ángel Barajas se quedó con el segundo lugar en las finales de barras paralelas y barra fija.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de mar, 2026
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Ángel Barajas, gimnasta colombiano.
Ángel Barajas, gimnasta colombiano.
Getty Images.

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