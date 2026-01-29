Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¿Quién es Anatoliy Trubin? Héroe del Benfica en la victoria 4-2 sobre Real Madrid por Champions

¿Quién es Anatoliy Trubin? Héroe del Benfica en la victoria 4-2 sobre Real Madrid por Champions

El arquero ucraniano fue la figura de 'las águilas' en su clasificación a los play-off de la Champions League, tras anotar en el último minuto el cuarto gol de su club frente a los 'merengues'.

Por: EFE
Actualizado: 29 de ene, 2026
Comparta en:
Anatoliy Trubin, héroe del Benfica frente a Real Madrid
Anatoliy Trubin, héroe del Benfica frente a Real Madrid
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad