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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El gol que le anularon a Jefferson Lerma en Crystal Palace vs. Leeds; por el talón de un compañero

El gol que le anularon a Jefferson Lerma en Crystal Palace vs. Leeds; por el talón de un compañero

Jefferson Lerma logró enviar el balón al fondo de la red en partido de la Premier League este domingo, pero el tanto no subió al marcador. ¡Vea acá el VIDEO de la jugada!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de mar, 2026
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Jefferson Lerma en Crystal Palace vs. Leeds por la Premier League.
Jefferson Lerma en Crystal Palace vs. Leeds por la Premier League.
Getty

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