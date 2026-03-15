El gol que le anularon a Jefferson Lerma en Crystal Palace vs. Leeds; por el talón de un compañero

Crystal Palace, que tuvo como titular a Jefferson Lerma, recibió este domingo en el Selhurst Park Stadium al Leeds United, en cumplimiento de una nueva jornada en la Premier League. El volante colombiano pudo embocar el balón con rumbo a la red; no obstante, su tanto no subió en el marcador por el talón de un compañero.

El cronómetro marcaba el minuto 78, cuando tras un tiro de esquina, Brennan Johnson centró la esférica al área, misma que fue conectada por Lerma de un cabezazo, pero el golero del Leeds metió los puños; sin embargo, en el rebote el vallecaucano estuvo atento para 'cazar' el balón y volvió a cabecear el mismo con rumbo a la red. El árbitro decidió anular el tanto al exHuila por fuera de lugar y el VAR confirmó lo mismo después.

Jefferson Lerma en Crystal Palace vs. Leeds United por Premier League. Getty

Luego en la transmisión del partido mostraron las líneas que trazó el VAR y se determinó que Johnson estaba inhabilitado cuando recibió el balón; fue por el talón. El encuentro culminó con marcador de 0-0.



Acá el por qué le fue anulado el tanto a Jefferson Lerma en Crystal Palace vs. Leeds United. Foto captura de video de pantalla

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Acá el gol que le anularon a Jefferson Lerma en Crystal Palace vs. Leeds en la Premier League: