En Bayern Múnich defienden a 'capa y espada' a Luis Díaz; apelará la roja que vio contra Leverkusen

En Bayern Múnich defienden a 'capa y espada' a Luis Díaz. Desde Alemania informaron que el conjunto 'bávaro' apelará la tarjeta roja que vio el guajiro en el duelo del sábado anterior frente al Bayer Leverkusen, en cumplimiento de la jornada 26 de la Bundesliga.

El extremo colombiano tuvo un partido de contrastes en el juego que se llevó a cabo en el Bay Arena, al cometer un error que terminó en la apertura del marcador del elenco de las 'aspirinas', luego logró convertir el tanto de la paridad, pero también generó otras oportunidades para 'liquidar' el encuentro, y si fuera poco, terminó viendo doble tarjeta amarilla y luego el semáforo, la roja, por simulación. Aunque hay indicar que después el árbitro de la contienda, Christian Dingert, explicó que esta última cartulina fue exagerada.

A raíz de esto, el Bayern decidió tomar cartas en el asunto y presentó un recurso ante el Tribunal Deportivo de la Federación Alemana de Fútbol.

Luis Díaz y la acción que le significó la segunda amonestación y posterior expulsión en Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich. Getty Images.

"Exclusivo: ¡El FC Bayern Múnich presentó un recurso ante el tribunal deportivo de la DFB, el domingo, contra la suspensión de Luis Díaz! El club lo confirmó a petición de los interesados", escribió en su cuenta en 'X' el periodista de 'Sky Sports', Kerry Hau.



Por el momento, Díaz Marulanda se perdería el compromiso contra Unión Berlín, pactado para este sábado 21 de marzo en el Allianz Arena. En caso de que el recurso prospere, podría ver acción.

🚨 Exkl.: Der FC Bayern hat am Sonntag Einspruch gegen die Sperre von Luis Díaz beim DFB-Sportgericht eingelegt! Das bestätigte der Verein auf Anfrage. @SkySportDE — Kerry Hau (@kerry_hau) March 15, 2026

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No es la primera vez que el 'Bayern' recurre a un recurso de apelación con Luis Díaz, ya que recordemos que la institución 'bávara' logró reducir la sanción del oriundo de Barrancas de tres fechas a dos, luego de haber sido expulsado contra PSG en juego de la Champions League.



¿Qué dijo Christian Dingert luego de expulsar a Luis Díaz?

"En ese momento interpreté la jugada como una simulación. Al ver las imágenes, está claro que no fue penal. Pero la tarjeta roja fue muy rigurosa, ahora no la sacaría", expresó el árbitro a la cadena 'Sky Sports'.

Luis Díaz en Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich en juego de la Bundesliga. Getty

En Bayern Múnich protestó contra el árbitro

El técnico del 'grande de Baviera', Vincent Kompany, mostró su malestar con varias decisiones que, a su juicio, perjudicaron a su equipo, en especial la tarjeta final a Luis Díaz. En declaraciones a 'DAZN' afirmó: "La actuación del árbitro fue pobre. ¿Por qué le saca la roja? Nadie en el estadio lo entiende, es una locura (...) Es un golpe muy duro y se perderá el próximo partido".