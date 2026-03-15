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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / En Bayern Múnich defienden a 'capa y espada' a Luis Díaz; apelará la roja que vio contra Leverkusen

En Bayern Múnich defienden a 'capa y espada' a Luis Díaz; apelará la roja que vio contra Leverkusen

Desde Alemania precisaron este domingo que Bayern Múnich presentó un recurso ante el Tribunal Deportivo de la Federación Alemana de Fútbol por la expulsión de Luis Díaz.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 15 de mar, 2026
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Luis Díaz siendo expulsado por el árbitro Christian Dingert, en Leverkusen vs. Bayern Múnich.
Luis Díaz siendo expulsado por el árbitro Christian Dingert, en Leverkusen vs. Bayern Múnich.
Getty

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