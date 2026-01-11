Juan Fernando Quintero, a pura magia en River Plate: le puso duro reto a un compañero

River Plate quiere volver a lo más alto del fútbol argentino en el 2026 y por eso desde ya realiza su pretemporada en San Martín de los Andes. Los jugadores se ponen a punto y uno de ellos es el colombiano Juan Fernando Quintero que dio una vez más una muestra de su calidad al momento de pegarle a la pelota de media y larga distancia.

En las redes sociales del conjunto 'millonario' se viralizó un video del '10', quien retó al arquero Santiago Beltrán, de 21 años, en una serie de cobros. El castigo para el perdedor era realizar cierta cantidad de 'lagartijas'.

En la primera tanda, Beltrán voló bajó los tres palos y puso al 'cafetero' a ejercitarse. Sin embargo, para el segundo turno, Quintero estuvo más fino, se puso en modo 'francotirador' y metió sendos golazos. De esa manera se vengó y el juvenil golero tuvo que 'pagar con la misma moneda'.

Cabe recordar, que, este domingo, River Plate se enfrentará a Millonarios, en juego de preparación. La pelota rodará a las 7:00 p.m. (hora Colombia).



⚪🔴🇨🇴 La pegada de Juanfer Quintero en la pretemporada de River en San Martín de Los Andes.



