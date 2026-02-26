Hugo Rodallega aviva la polémica arbitral tras Santa Fe vs. Nacional; sorprendido y decepcionado

Atlético Nacional derrotó 1-2 a Independiente Santa Fe con un doblete de goles de Alfredo Morelos, en un partido que quedó marcado por la polémica debido a un gol anulado a Ómar Frasica, por una falta de Hugo Rodallega contra César Haydar, en lo que pudo ser la igualdad definitiva en el compromiso.

Sobre dicha acción el defensor central de los 'verdolagas' hizo que creciera la controversia ya que asistió a la rueda de prensa y cuando le consultaron sobre su opinión de la acción aseguró que "me coloca el brazo en la espalda (Rodallega), el fútbol es de contacto, yo fui más vivo. Era un 50 y 50 si el árbitro no la pitaba o no. Yo creo que fue falta, fue error mío al no haber cabeceado. Se he generado polémica por eso, pero al final fue falta".



Hugo Rodallega responde a César Haydar, por polémica en Santa Fe vs Nacional

Esas palabras generaron molestia en el equipo 'cardenal', especialmente con el otro involucrado en la jugada, 'Hugol', quien en zona mixta se refirió a los dichos del defensor de los antioqueños, mostrándose sorprendido y decepcionado.

"Ahí está. Quizás es la interpretación de él, es la opinión de él, me parece que es una forma de burlarse del arbitraje, pero son cosas que si yo hablo lo que siento quizás me meto en un problema", declaró de entrada Hugo Rodallega, quien eso sí, enfatizó en que "las imágenes son claras, ustedes lo vieron, todo el fútbol lo vio. Independientemente si son hincha de Santa Fe o Nacional, vieron el partido, y se dan cuenta que no es una falta que exista".

Santa Fe vs. Nacional - Fecha 5 de la Liga BetPlay I-2026. COLPRENSA.

Sobre la jugada puntualmente, el delantero de los 'cardenales' explicó que "ni siquiera abrí el brazo a empujarlo, simplemente puse el cuerpo y es algo normal que en el fútbol no lo pitan", dejando también un mensaje a los árbitros, ya que contó que "me deja sorprendido porque en el sorteo de capitanes se habla de dar continuidad, que no todo contacto es falta, pero luego no lo ponen en practica y así es difícil".



El analista arbitral, José Borda, dio su opinión de esta polémica acción que sucedió en el partido en la noche de miércoles en El Campín, señalando que "terminando el juego hubo un gol de Frasica de Santa Fe, pero el árbitro Ulloa lo anuló por una falta de Rodallega a Haydar de Nacional. Un empujón por la espalda, veo que juntos están retrocediendo, referenciando el balón y chocan, no veo falta. Era gol legal".