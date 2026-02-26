Síguenos en:
Hugo Rodallega aviva la polémica arbitral tras Santa Fe vs. Nacional; sorprendido y decepcionado

El delantero de Independiente Santa Fe, Hugo Rodallega, reaccionó a la polémica jugada en el duelo con Nacional, y especialmente por la declaración de César Haydar, quien dijo que fue "más vivo".

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 26 de feb, 2026
Hugo Rodallega Santa Fe vs Nacional
Hugo Rodallega en Santa Fe vs Nacional
Colprensa

