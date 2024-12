Juan Fernando Quintero se cansó de tantos rumores y habló: “No crean todo lo que dicen”

Juan Fernando Quintero tiene revolucionado el mercado de fichajes del fútbol colombiano a finales de 2024 y para planear lo que será el 2025, con los rumores que lo ponen en el América de Cal y con acercamientos con Independiente Medellín.

A pesar de tener contrato vigente con Racing de Avellaneda , el mediocampista antioqueño podría salir de la ‘Academia’ con el propósito de volver a nuestro país y estar más cerca de su familia, ya que su esposa ha tenido quebrantos de salud.

Con esta situación se ha generado muchas noticias sobre el futuro incógnito de Juan Fernando Quintero para el próximo año, con el América de Cali, al parecer, picando en punta para contratarlo, aunque aún sin un negocio con el cuadro argentino.

Pero además de los ‘escarlatas’, como siempre, Independiente Medellín aparece en la órbita de ‘Juanfer’, ya que él siempre ha expresado su deseo de regresar al equipo del cuál es hincha, pero ante tantas noticias de ir a otro elenco del balompié de nuestro país, él decidió salir y pronunciarse sobre lo que se viene hablando.

Juan Fernando Quintero habló de su futuro para 2025

“No crean todo lo que dicen. De igual forma voy a ser hincha del Medellín hasta que me muera. Y no se olviden que pertenezco a Racing”, fue el contundente mensaje del volante colombiano en los comentarios de una página llamada ‘familia poderosa’.

Con esto, el talentoso jugador paisa confirma que el club que lo quiera no solo deberá cuadrar un salario con él o mostrarle un proyecto deportivo, sino que deberá negociar directamente con el club de Avellaneda, con el que tiene contrato y que no lo dejará salir gratis.

Por ese motivo, desde Argentina señalan que América de Cali habría acordado ya un contrato con Juan Fernando Quintero, sino que en las próximas horas tendrá que enviarle una oferta a la 'Academia', que llene la retina de las huestes de Racing, que piden alrededor de 5 millones de dólares para dejar ir a una de sus figuras, clave en el título de la Copa Sudamericana 2025.

Juan Fernando Quintero con Racing - Foto: Racing Oficial

Y es que todos estos rumores que envuelven a Quintero Paniagua, han llevado a no solo generarle algunas críticas de hinchas del DIM, que desean que vuelva al club de sus amores, sino también en Argentina, en especial del polémico periodista Flavio Azzaro.

"Juanfer vos no quieres seguir en Racing, hace una cosa y tráete una oferta de 5 o 6 palos verdes, de alguien que te quiera de verdad, pero no de pico, no que Marcelo Gallardo lo quiere como un hijo. ¿Lo quiere como un hijo? Poné la plata. Si no llega, entonces que Quintero se presente a entrenar el 2 de enero para el club que firmo y le paga" , dijo en las últimas horas el controvertido comunicador argentino.