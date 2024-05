Juan Fernando Quintero marcó; Edwuin Cetré dio asistencia, y Lucas González volvió a perder

Racing aprovechó todas las debilidades de Tigre, hizo gala de su poder de fuego, y se impuso por un cómodo 4-0 como visitante, incluido un gol del colombiano Juan Fernando Quintero, en uno de los cotejos jugados este viernes en el arranque de la tercera fecha de la Liga Profesional del fútbol argentino.

La 'Academia' arrancó temprano al frente con un tiro esquinado del lateral uruguayo Gastón Martirena (7'), luego aumentó el goleador Adrián Martínez (45+2), aumentó Maximiliano Salas (50') y selló la cuenta 'Juanfer' Quintero (78, de penal).

Racing, que cuenta con la delantera más goleadora (11 tantos en tres partidos), pasó temporalmente al frente de la tabla con 7 puntos, al aprovechar el tropiezo de Estudiantes, y a la espera de lo que suceda con los escoltar River Plate y Talleres (6).

Por el contrario, Tigre sigue en el fondo de la tabla anual, con una campaña muy pobre, y empieza a preocuparse seriamente en la lucha por la permanencia.

Edwuin Cetré asistió en derrota de Estudiantes

Estudiantes tenía la oportunidad de quedar como único líder, pero dejó el invicto en el sur bonaerense, donde Lanús lo derrotó por 2-1, con goles de Marcelino Moreno (46') y Walter Bou (84') para la primera victoria del 'granate' en el torneo, mientras que Eros Mancuso (65') señaló el descuento del reciente campeón de la Copa de la Liga,tras pase de Cetré.

Edwuin Cetré en acción de juego con Estudiantes frente a Lanús. @EdelpOficial

En la noche de Córdoba, Belgrano logró un ajustado triunfo por 2-1 sobre Central Córdoba, el equipo del colombianoLucas González Vélez, que sufrió su tercera derrota en fila.

Lucas González, entrenador de Central Córdoba. Foto: Twitter de @cacc_sde.

El peruano Bryan Reyna (58' y 68') fue la figura del equipo ganador, al anotar los dos tantos del Pirata, después de que Tomás Molina (45+3, de penal) había puesto en ventaja al Ferroviario.

Por la tarde, Rosario Centralconsiguió su primera victoria del campeonato a expensas de Deportivo Riestra, al que superó por 2-0 como visitante, con los tantos del mexicano Luca Martínez Dupuy (8) y Fabricio Oviedo (88).

La tercera fecha continuará este sábado con Argentinos Juniors vs. River Plate, Godoy Cruz vs. San Lorenzo, Newell’s vs. Defensa y Justicia, y Boca Juniors vs. Talleres.

El domingo se medirán Huracán contra Instituto, Sarmiento vs. Independiente Rivadavia, Gimnasia frente a Banfield e Independiente vs. Vélez Sarsfield, y el lunes completarán Unión-Barracas Central y Atlético Tucumán-Platense.