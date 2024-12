Juan Fernando Quintero reconoció peleas con un técnico en Argentina, ante rumores de regreso a River

Juan Fernando Quintero fue pieza clave en la consecución de la Copa Sudamericana por parte de Racing, en el pasado mes de noviembre, ganándose el corazón de todos los hinchas de la ‘Academia’. El antioqueño también es ídolo de River Plate, por su gran paso por el equipo de Núñez y su papel en la Libertadores 2018.

Después del gran nivel que atraviesa ‘Juanfer’, se ha empezado a hablar de su futuro y de su posible salida del conjunto de Avellaneda, a pesar de que tiene todavía contrato por dos años más. Una de las posibilidades de las que más se habla es su regreso a River, donde viviría su tercera etapa.

La zozobra creció luego de que en redes sociales, Juan Fernando Quintero publicara una ‘storie’ en la que dejó un mensaje que llenó de dudas a todos los hinchas de Racing: “Pase lo que pase, para toda la vida voy a quedar en la historia de este grande de Argentina y el mundo”.

Una de las personas que ha sido más importante en el camino de Quintero Paniagua, desde su llegada al fútbol argentino es Marcelo Gallardo, quien le dio la confianza para convertirse en figura de River. Eso sí, no todo es color de rosa entre ellos dos y como en toda relación, hay momentos de discordia y así lo reveló Juan Fernando, en un podcast junto a Jefferson Farfán llamado 'Enfocados'.

"Gallardo es un tipo con el que puedo ser yo, hablar con él como si fuera alguien normal. Siempre tratamos de ser naturales, él sabe que es mi papá, lo quiero, lo amo, me he peleado como nadie, sigo discutiendo normalmente porque tenemos ese diálogo, pero es mi padre. Lo respeto y lo amo con mi vida, siempre le voy a desear lo mejor", dijo el colombiano.

Y de pasó recordó una anécdota de cuando estuvo nominado al Premio Puskas, por un gol que realizó con River frente a Racing: "El gol de tiro libre clasificó entre los tres mejores del año. Me jodió no haber ido a la gala porque está un tipo que se llama Marcelo Gallardo, que es enfermito, y jugábamos una semifinal (de Copa Libertadores). Me dijo ‘te tenés que quedar, no puedes ir a Milán’. Y yo, okey. Tenía la oportunidad de estar ahí y yo ‘listo, mi hermano. No pasa nada’. Estás enfermo, hermano. Te quiero mucho pero estás enfermo".

Habrá que esperar si finalmente, Juan Fernando Quintero tendrá su regreso a River donde justamente está Gallardo como entrenador.