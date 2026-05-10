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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan Fernando Quintero y su cruce con Marcos 'Huevo' Acuña; "¿qué quieres que le diga?

Juan Fernando Quintero y su cruce con Marcos 'Huevo' Acuña; "¿qué quieres que le diga?

El futbolista colombiano y capitán de River Plate, Juan Fernando Quintero, fue protagonista al cruzar algunas palabras con su compañero y campeón del mundo, en pleno partido en el Monumental.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 10 de may, 2026
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Juan Fernando Quintero River Plate
Juan Fernando Quintero, futbolista de River Plate - Foto:
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