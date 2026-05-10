Juan Fernando Quintero y su cruce con Marcos 'Huevo' Acuña; "¿qué quieres que le diga?

En el partido de River Plate contra San Lorenzo, este domingo, el colombiano Juan Fernando Quintero dio de qué hablar con una asistencia y luego un cruce con su compañero Marcos 'Huevo' Acuña.

Primero fue el gran pase para el 1-1 parcial en el estadio Más Monumental, precisamente para el lateral campeón del mundo con Argentina, pero luego tuvieron un intercambio en cancha que se fue viral en la transmisión del compromiso.

Cuando Juan Fernando Quintero, capitán de River Plate, hablaba con el árbitro central, Marcos 'Huevo' Acuña le hizo algún reclamo y el colombiano se vio enojado por el reclamo de su compañero. "¿Qué quieres que le diga? Estoy hablando con él", fue lo que se escuchó a 'Juanfer'.

Luego de eso, el antioqueño se quedó hablando con el juez del partido River Plate vs San Lorenzo, sobre algunas decisiones que había tomado en los 90 minutos reglamentarios.



Así fue el cruce de Juan Fernando Quintero con Marcos 'Huevo' Acuña:

"¿QUÉ QUIÉRES QUE LE DIGA?" El intercambio entre Juanfer y el Huevo Acuña mientras el DT de River hablaba con el árbitro Zunino.



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