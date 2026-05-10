Juan Fernando Quintero y un gol agónico con River Plate, al minuto 120; fue el 2-2 con San Lorenzo

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River Plate empató 1-1 en el tiempo reglamentario, este domingo, contra San Lorenzo, y en el tiempo extra iba perdiendo 2-1, hasta que apareció el colombiano Juan Fernando Quintero para vestirse de héroe y forzar la tanda de penales, con un gol al minuto 120+1.
El talentoso mediocampista paisa mandó un centro desde la banda derecha, no la tocó nadie y eso sorprendió al arquero del cuadro rival, que solamente vio como la pelota se metió al fondo de la red, para la igualdad definitiva.
¡GOL DE JUANFER PARA EL 2-2 AGÓNICO DE RIVER A SAN LORENZO Y GRITO A LA PLATEA!— SportsCenter (@SC_ESPN) May 11, 2026
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