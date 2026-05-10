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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan Fernando Quintero y un gol agónico con River Plate, al minuto 120; fue el 2-2 con San Lorenzo

Juan Fernando Quintero y un gol agónico con River Plate, al minuto 120; fue el 2-2 con San Lorenzo

En el partido de octavos de final de Liga Argentina, River Plate iba perdiendo en el tiempo extra, pero el colombiano Juan Fernando Quintero forzó la tanda de penaltis con un gol en la última jugada.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 10 de may, 2026
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Juan Fernando Quintero, mediocampista y capitán de River Plate, celebra su gol contra Gimnasia
Juan Fernando Quintero, mediocampista y capitán de River Plate, celebra su gol contra Gimnasia
Getty Images

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