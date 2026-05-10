Juan Fernando Quintero y un gol agónico con River Plate, al minuto 120; fue el 2-2 con San Lorenzo

River Plate empató 1-1 en el tiempo reglamentario, este domingo, contra San Lorenzo, y en el tiempo extra iba perdiendo 2-1, hasta que apareció el colombiano Juan Fernando Quintero para vestirse de héroe y forzar la tanda de penales, con un gol al minuto 120+1.

El talentoso mediocampista paisa mandó un centro desde la banda derecha, no la tocó nadie y eso sorprendió al arquero del cuadro rival, que solamente vio como la pelota se metió al fondo de la red, para la igualdad definitiva.



Así fue el gol de Juan Fernando Quintero en River Plate 2-2 San Lorenzo: