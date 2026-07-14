Juan Fernando Quintero y una opción que apareció en su camino para volver al fútbol europeo

Con la mente puesta en lo que será el segundo semestre de este 2026, en River Plate ya se habla de altas y bajas para el proyecto deportivo, que estará al mando Eduardo Coudet; quien, de entrada, ya no contará más con Franco Armani. Esto, debido a su anunciada salida para emprender vuelo hacia Atlético Nacional, de Medellín.

Sin embargo, parece que el ‘pulpo’ no es el único nombre de peso que se convertiría en una ausencia para la ‘banda cruzada’, ya que, desde territorio argentino, se habla de un posible adiós de Juan Fernando Quintero.

Y es que, es importante aclarar que a pocos días de que iniciara la Copa del Mundo; las cosas entre Coudet y ‘Juanfer’ no se encontraban muy bien., Incluso, el antioqueño había puesto en duda su continuidad para el segundo semestre del año, debido a la falta de minutos y poco protagonismo en el equipo, desde la llegada del estratega argentino.

Juan Fernando Quintero, mediocampista de la Selección Colombia, en un partido del Mundial 2026 AFP

Solo basta recordar la final del primer semestre del año, en la que, después de ir perdiendo frente a Belgrano; Eduardo Coudet le dio ingreso a Quintero para los 89 minutos de partido, tratando de encontrar en el paisa un revulsivo para rescatar el título de Liga. Algo que al final pasó.



¡Desde Europa buscan a Juan Fernando Quintero!

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Todo este escenario, sumado al buen Mundial a nivel personal que tuvo 'Juanfer' con Colombia; abren la ventana para una posible salida del paisa, quien estaría buscando un lugar en el que tenga más protagonismo y se sienta más valorado, así como lo han venido revelando varios medios argentinos desde días atrás.

Y justamente, parece ser que ese lugar ya ha llegado para Juan Fernando Quintero, quien, a sus ahora 33 años de edad, tendría imperdible posibilidad de regresar al fútbol europeo. Además, con un hecho importante y seductor, que sería la presencia de otro colombiano en el equipo.

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“ATENCIÓN, el Cagliari de Italia está interesado en ‘Juanfer’. Y no descarto que aparezca una oferta pronto. Ahí juega su compatriota Yerry Mina”, fue la información que dio hace un par de minutos a través de sus redes sociales el periodista Sebastián Srur, dando reveladores detalles de lo que podría ser el futuro profesional del antioqueño.

ATENCIÓN

El Cagliari de Italia está interesado en Juanfer. Y no descarto que aparezca una oferta pronto.

Ahí juega su compatriota Jerry Mina.#River pic.twitter.com/0fo4eFEl0M — Sebastián Srur (@Sebasrur) July 14, 2026

Evidentemente, habrá que esperar para ver qué puede suceder con el colombiano, quien ahora se encuentra en vacaciones. Y especialmente, que el cuadro italiano haga una oferta formal para negociar los derechos del futbolista ‘cafetero’.

Lo que sí es cierto es que, ante las eventuales diferencias con Coudet y la puerta abierta hacia Europa; sería muy probable que Juan Fernando Quintero tenga los días contados en River Plate.