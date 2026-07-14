Galatasaray no piensa regalar a Dávinson Sánchez; este es el precio que pide

Culminada la participación de la Selección Colombia en el Mundial 2026, tras ser eliminada en octavos de final a manos de Suiza, varios son los jugadores que desarrollaron un gran papel y están en la mira de grandes equipos del mundo.

Esto le ocurre de Dánvinson Sánchez, el defensor fue uno de los jugadores con mejor estadísticas en la 'tricolor' a lo largo del certamen, y sus presentaciones partido apartido llamaron la atención de grandes clubes europeos, pese a tener contrato vigente con Galatasaray de Turquía.

El futbolista de 30 años tiene tres años más de contrato con el club de Estambul, y desde hace algunas semanas Como, equipo italiano dirigido por Cesc Fabregas ha estado interesado en el colombiano, cosa que Galatasaray ha intentado persuadir, pero tras las constantes insistencias, al jugador ya le pusieron un precio de salida.



Un directivo del club contó al diario 'Fanatik' de Turquía que: "No aceptaremos ninguna oferta inferior a 35 millones de euros", asegurando las serias intenciones de los italianos, y otros equipos más que preguntaron condiciones por el colombiano.

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Tal persona allegada a Galatasaray aseguró que el vigente campeón de ese país no quiere dejarlo ir, ya que es una pieza fundamental del equipo, y por eso lo proyectaron a tres años más allí, pero si el jugador desea salir, cualquier destino no se lo llevaría por una suma económica tras la alta experiencia del futbolista tanto a nivel de clubes como de selección. Además, buscarían sacarle provecho, ya que en el 2023 lo compraron al Tottenham por una cifra de 15 millones de euros.

Dávinson Sánchez, defensa central colombiano del Galatasaray, celebra un gol en Champions League Getty Images

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¿Qué otros clubes quieren a Dávinson Sánchez?

El nacido en el Cauca disputó los cinco partidos completos con la Selección Colombia en el Mundial 2026, y según 'Sofascore' siempre con puntuaciones de 6.0 hacia arriba, demostrando e buen nivel que desempeñó en el torneo. Ante esto, a Como le apareció competencia, otro club de liga italiana demostró interés y se trata del Inter de Milán, actual campeón de la Serie A. Según la prensa de este país, los 'nerazzurri' presentarán una oferta formal cuando culmine la Copa del Mundo.

Otro de los clubes interesados es el Bournemouth de la Premier League, pero solo preguntaron las condiciones del jugador. Lo cierto es que Dávinson Sánchez se encuentra disfrutando de sus vacaciones, y se espera en las instalaciones de club de Estambul la próxima semana para incorporarse a la pretemporada del club.