Dónde será el próximo Mundial de fútbol y cuántas selecciones participarían

Apenas el Mundial 2026 está llegando a su final y el fútbol ya comenzó a mirar hacia la próxima Copa del Mundo. La edición de 2030 será histórica por varias razones: celebrará el centenario del torneo, tendrá seis países involucrados en la organización como sede y podría convertirse en la primera con 64 selecciones participantes, si prospera una propuesta que la FIFA analizará en los próximos meses.

El Mundial de 2030 se disputará principalmente en España, Portugal y Marruecos, que fueron elegidos como sedes oficiales por la FIFA. Sin embargo, al tratarse de la conmemoración de los 100 años de la primera Copa del Mundo, habrá partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay, como homenaje al torneo disputado en Montevideo en 1930.

Hasta el momento, el formato aprobado contempla la participación de 48 selecciones, el mismo que debutó en la edición de 2026. Bajo este sistema, los equipos se distribuyen en 12 grupos de cuatro integrantes. Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros avanzan a una nueva ronda de 32, lo que eleva el torneo a un total de 104 partidos.

No obstante, ese escenario podría cambiar. En los últimos días, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que el organismo estudiará la posibilidad de ampliar el número de participantes hasta 64 selecciones para el Mundial de 2030, una idea que ha sido impulsada y que busca darle un carácter aún más especial a la edición del centenario.



Imagen del trofeo que se le entrega al campeón de un Mundial AFP

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De aprobarse la iniciativa, el torneo reuniría a un tercio de las 211 federaciones afiliadas a la FIFA. Entre los argumentos a favor aparece la posibilidad de brindar mayores oportunidades de clasificación a países que históricamente han estado lejos de una Copa del Mundo y continuar impulsando el crecimiento del fútbol en diferentes continentes. Por el contrario, los críticos consideran que una nueva expansión podría afectar el nivel competitivo, aumentar el calendario y generar mayores exigencias logísticas para las sedes.

Por ahora, no existe una decisión definitiva. Infantino explicó que el debate se llevará a cabo una vez concluido el Mundial de 2026 y que será el Consejo de la FIFA el encargado de evaluar la viabilidad de la propuesta antes de tomar una determinación oficial.

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Mientras tanto, lo único confirmado es que el Mundial de 2030 será una edición sin precedentes por su carácter conmemorativo y su organización en tres continentes. La gran incógnita es si, además de hacer historia por sus sedes, también lo hará por convertirse en la Copa del Mundo con más selecciones participantes de todos los tiempos.