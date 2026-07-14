Harry Kane, lo dejó claro; "el partido es Inglaterra frente a Argentina, no contra Lionel Messi"

Harry Kane afirmó que Inglaterra no se dejará distraer por la carga emocional que rodea su importantísima semifinal del Mundial contra Argentina este miércoles. La historia de los partidos entre ambas naciones está plagada de incidentes, enmarcada en una persistente disputa de soberanía sobre las Islas Maldivas, en el Océano Atlántico Sur.

El encuentro más legendario entre ambos equipos fue la victoria de Argentina por 2-1 en el Mundial de México 1986, con dos goles de Diego Maradona: uno, el infame gol de la 'Mano de Dios', y el otro, una deslumbrante jugada individual considerada una de las mejores de la historia.

Doce años después, David Beckham fue expulsado en Francia 98, partido que Argentina ganó en la tanda de penaltis. En una entrevista con 'ITV', se le preguntó al capitán de Inglaterra, Harry Kane, si controlar las emociones en torno al partido en Atlanta sería un reto.

"Sí y no", dijo en primera instancia el delantero de los 'Tres Leones'. "Creo que no es algo en lo que quieras centrarte demasiado, en lo que respecta a la historia. Todo eso forma parte de ello y de eso hablarán ustedes (los medios de comunicación), y los aficionados estarán involucrados", añadió.



A continuación, Kane habló en el caso particular del compromiso frente a Argentina, dejando claro que no será un duelo sólo de Inglaterra contra Lionel Messi.

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"Pero desde el punto de vista de un jugador, somos nosotros contra un gran equipo, que es inteligente, que es táctico, que sabe cómo provocar faltas, que sabe cómo ralentizar el juego; como muchos equipos diferentes a los que te enfrentas a lo largo de tu carrera. Así que es Inglaterra contra Argentina, dos de las naciones más grandes enfrentándose cara a cara. Dos gigantes en la semifinal de un Mundial. Lo demás, es solo una pequeña parte para nosotros", sostuvo.

Kane contra Messi

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El delantero del Bayern Múnich se enfrenta a su rival por la Bota de Oro, Lionel Messi, quien rivalizará frente a Inglaterra por primera vez en su dilatada carrera. El 'crack' argentino, de 39 años, lleva ocho goles hasta el momento, dos más que Kane, pero el delantero inglés dijo que su equipo se centraría en Argentina como equipo en lugar de en su jugador estrella.

"Sabemos lo buen jugador que es, sabemos lo que ha hecho en el fútbol, lo constante que ha sido durante tanto tiempo", dijo Kane, quien fue el máximo goleador de la Copa del Mundo de 2018.

"Pero el partido es contra Argentina, no contra Lionel Messi. Así que sí, tenemos mucho que preparar. Nos enfrentamos a un gran equipo, un gran conjunto con jugadores fantásticos."

De otro lado, Kane, de 32 años, le restó importancia al desacuerdo entre el entrenador Thomas Tuchel y el centrocampista Jude Bellingham, después de que el alemán criticara el rendimiento de Inglaterra en el partido de cuartos de final contra Noruega.

Harry Kane; jugador de la Selección Colombia Fotografías de: AFP

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"Sabemos lo que tenemos, sabemos lo unidos que estamos, nos impulsamos mutuamente; nos motivamos mutuamente", dijo el capitán y líder del ataque de 'Los Tres Leones'.

"Eso no significa que tengamos que estar de acuerdo en todas las situaciones, todo el tiempo. Creo que eso es lo que hace que el 'jefe' (Thomas Tuchel) sea tan único y tan genial, porque es muy transparente, emotivo y dice las cosas como son", complementó.

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Y por último,Kane dijo: "A veces, en el momento, puede ser difícil de asimilar, pero cuando realmente lo procesas y lo explicas... todos somos profesionales; estamos aquí porque se nos ha llevado a un nivel que somos capaces de soportar. Podemos aceptar las críticas, sabemos encajarlas y éstas nos ayudan a progresar y nos hacen mejores".