A Juan Fernando Quintero le apareció pretendiente desde Europa; ya juega otro colombiano allí

Terminada la participación de la Selección Colombia en el Mundial 2026, tras caer eliminada a manos de Suiza en los octavos de final; el mercado de fichajes para los futbolistas de la 'tricolor' empieza a moverse, tras sus buenas actuaciones en el certamen.

Así es el caso de Juan Fernando Quintero, el jugador que disputó su tercera Copa del Mundo tras brillar en Brasil 2014, Rusia 2018 y ahora en Estados Unidos, México y Canadá 2026. El volante pese a no ser titular, las veces que ha ingresado, cambia visiblemente el juego del equipo, con su talento.

El futbolista que juega para River Plate tuvo un gran primer semestre del año, ahora su futuro está en duda, y varios de los periodistas del sur del continente aseguran que el 'millonario' buscaría retenerlo, pero no le aseguran ser titular, cosa que no está de acuerdo el jugador y esto sería motivo para buscar nuevos aires.

Esta información no solo se ventiló en en nuestro continente, sino además en Europa y se filtró que un equipo le gustaría tenerlo en sus filas. "El Cagliari de Italia está interesado en 'Juanfer'. Y no descarto que aparezca una oferta pronto. Ahí juega su compatriota Yerry Mina", fue la noticia que entregó el periodista Sebastián Srur en su cuenta de X. Mismo comunicador que reveló hace algunos días en el programa radial '990 Sport', que su futuro no está en River.



ATENCIÓN

El Cagliari de Italia está interesado en Juanfer. Y no descarto que aparezca una oferta pronto.

Ahí juega su compatriota Jerry Mina.#River pic.twitter.com/0fo4eFEl0M — Sebastián Srur (@Sebasrur) July 14, 2026

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"Lo primero que voy a decir es que 'Juanfer' Quintero se va de River, la postura del cuerpo técnico es la misma: jugar un rato, tenerlo, valorarlo, quererlo, nadie lo va a echar pero si surge algo se va. Sabiendo la postura del cuerpo técnico que es es respetable, también hay que tomar una decisión para seguir, él busca titularidad en otro club".

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Cabe recordar que el antioqueño ya tuvo un paso en el viejo continente hace algunos años, cuando estuvo en Pescara de Italia (2012-2013), el Porto de Portugal (2013-2015) y el Stade Rennes de Francia (2015-2016). Sin embargo, donde más brilló fue en su continente de origen, logrando los títulos más valiosos de toda su carrera: campeón de Copa Libertadores con River en 2018 y campeón de Copa Sudamericana con Racing en 2024.

Lo cierto es que Cagliari aparece como una de las principales opciones para el futbolista de 33 años, aunque también tendría alternativas en otros mercados como Brasil, Colombia y Estados Unidos. En estos países ya se han mencionado posibles acercamientos e incluso contactos con el entorno del jugador para conocer las condiciones de una eventual llegada.