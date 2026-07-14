Estalló la crisis financiera en Al Nassr; en alerta Cristiano Ronaldo y hasta Jhon Jáder Durán

La temporada 2025/2026 para el Al Nassr terminó como quería el club, con el tan anhelado título de la Liga de Arabia Saudita. No obstante, la campaña que se avecina para Cristiano Ronaldo y compañía está marcada por la incertidumbre; la causa, estalló una crisis financiera. En alerta está 'el Bicho' y hasta Jhon Jáder Durán.

En la prensa internacional replican una información suministrada por el diario 'Arriyadiyah', indicando que el elenco amarillo de la ciudad de Riad tiene liquidez, lo que ha retrasado el pago de salarios a los futbolistas del primer equipo, incluso - varios jugadores recibieron sus sueldos de junio a plazos - , lo que ha afectado en el tema de los fichajes en el actual mercado de pases.

A eso, adicionarle que el Al Nassr ya recibió todos los fondos de apoyo por parte del Ministerio del Deporte y de la Liga Profesional Saudí. La dura conclusión es que Al Nassr tiene una acumulación de deudas que superan sus ingresos.

Cristiano Ronaldo asistió a Joao Félix en la victoria del Al Nassr Foto: X/@AlNassrFC

Ahora, la junta directiva del actual campeón de la Liga de Arabia Saudita deberá decidir si utiliza esos fondos de apoyo para crear un plan que le permita equilibrar las finanzas del club, para que pueda ir al mercado de transferencias y poder fichar, ya que la misión es buscarle un reemplazo a Marcelo Brozovic, quien terminó su contrato con el club.



"La deuda acumulada también ha afectado la capacidad del club para pagar los salarios de varios jugadores contratados. Por lo tanto, Al Nassr debe resolver su situación interna para poder acceder al mercado de fichajes; pero incluso eso tendrá que esperar, ya que, según 'Arriyadiyah', la directiva de Al Nassr aún no ha presentado la documentación que acredite su capacidad financiera para realizar nuevos fichajes ante las autoridades competentes, y es responsabilidad de estas completar los trámites necesarios", escribieron en la página web del diario 'A Bola'.

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A su vez, en el tabloide portugués evocaron una situación con Cristiano Ronaldo, quien había mostrado su molestia con el Fondo de Inversión Pública Saudí, debido a que éste había invertido más dinero en otros clubes, caso del Al Hilal, que selló la contratación de Karim Benzema.

Ahora, sólo queda esperar si Al Nassr logra aplacar su crisis financiera y cumplir con el cronograma de la pretemporada y temporada, ahora bajo el mando de Ange Postecoglou. El DT australiano de origen griego asumió el cargo en julio de este año y firmó un contrato hasta el 2028.

